Marta Riesco toca fondo tras su ruptura con Antonio David y deja temporalmente la televisión

Marta Riesco ha tocado fondo. Los acontecimientos de los últimos días han sido demasiado para ella y, superada mental y anímicamente, ha tomado una decisión radical: alejarse temporalmente del foco mediático para recuperar la fuerza perdida tras su comentadísima ruptura con Antonio David Flores.

"Necesito evadirme de todo de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce" ha anunciado derrotada la reportera en sus redes sociales, minutos después de abandonar las instalaciones de Mediaset incapaz de continuar con su trabajo en 'El programa de Ana Rosa', donde se esperaba que hoy volviese a hablar del fin de su noviazgo con el ex de Olga Moreno.

Destrozada, Marta ha confesado que lo que necesita en estos durísimos momentos es "respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos". "Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos" ha admitido, revelando así que va a alejarse del foco mediático para intentar recuperarse y volver a ser la de siempre, apostando así por su "salud mental".

"Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo" ha añadido, dejando claro que "no tengo miedo, sino que solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas". "Me voy a recuperarlas. En nada estoy de vuelta" ha finalizado, agradeciendo el apoyo de los que sí "han estado" y dando un consejo a sus seguidores: "Elegid la salud mental por encima de todo y de todo"

Sin duda, una decisión radical motivada por su sobreexposición mediática desde que el pasado viernes rompió en directo su relación con Antonio David después de que el padre de Rocío Flores decidiese no acudir a su cumpleaños a última hora sin darle ningún tipo de explicación.

Desde entonces, un sinfín de especulaciones acerca de los motivos de la ruptura que han acabado con una Marta completamente destrozada tomando la decisión que nunca le hubiese gustado: aparcar momentaneamente su profesión - lo más importante para la periodista, como ha explicado en numerosas ocasiones desde que salió a la luz su relación con Antonio David - y centrarse en su salud mental, muy tocada después de ver cómo se desmoronaba ante sus ojos el sueño de ser feliz al lado del excolaborador.