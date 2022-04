La preciosa carta de Hugo, el "superhéroe" del Salamanca UDS que lucha contra una dura enfermedad, al club de su vida

Hay historias que emocionan y la de Hugo, jugador de las categorías inferiores del Salamanca UDS, es una de ellas. El pequeño atraviesa por una dura enfermedad al sufrir un tumor cerebral y se encuentra recibiendo la quimioterapia para tratar de salir adelante con el apoyo de los suyos.

#FuerzaHuguito ???? Tu equipo, y el de todos… unidos y haciendo fuerza para que te recuperes lo antes posible, querido HUGO. ¡Eres un campeón de la vida! Aquí te esperamos, en tu casa ???? Vamooosss Hugooo!!! ( No te pierdas la sorpresa final )#HalaUnion pic.twitter.com/JSNUPzz69L — Base Salamanca UDS (@BaseUDS) April 6, 2022

Por ello, él ha decidido escribir una carta al que considera el club de su vida, algo que la propia entidad ha compartido mediante sus redes sociales, para darle las gracias. Además, el principal destinatario de la misma ha sido Carlos Valverde, el exfutbolista y actual director de cantera.

Esa sonrisa que nos llega directo al corazón ♥? HUGO, nuestro superhéroe, le ha escrito una carta a @CValverde3 para compartir con toda LA UNIÓN ???? “Hola Salamanca UDS Esta carta es para toda la familia del club de mi vida…” Aquí la lees completahttps://t.co/NYkOedd0lT pic.twitter.com/cIG4EBGypg — Base Salamanca UDS (@BaseUDS) April 12, 2022

"Hola Salamanca UDS. Te escribo a ti porque esta carta es para toda la familia del club de mi vida. Llegué con tan sólo ocho años y crecí tanto dentro cómo fuera del campo, de la mano de grandes entrenadores, que además me enseñaron grandes valores. Quiero acordarme de todos esos compañeros con los que he tenido la suerte de poder jugar. Grandes futbolistas ya sois, no os olvidéis de ser grandes personas. Gracias a todos los que habéis colaborado en ese fantástico video, que me ha llenado de esperanza e ilusión, fuerza para seguir adelante, fuerza pese a las dificultades para continuar mi lucha. No puedo iros a ver entrenar, ni jugar...me muero de envidia, quiero correr, saltar, reir como vosotros. El puñetero tumor cerebral me ha complicado la vida y ahora la dichosa quimio me acaba de reventar. Porqué yo!!!??? Gracias en especial a ti Carlos, no sé si conseguirás grandes logros deportivos, pero cómo persona ya has ganado la Champions, más gente cómo tu hace falta en el mundo, para que no seamos más pequeños y despues convertirnos en invisibles. Mañana iré al hospital de día, con energías renovadas, con una gran sonrisa que ayudará a todos esos niños a seguir adelante, porque ellos también necesitan mi ayuda. Un besazo enorme enorme a todos esos que empatizan; enfermeras, oncólogas, profesoras, amigos de Carba y gente de mi pueblo, Alba. Hoy y siempre HALA UNIÓN!!!!!", ha rezado el escrito del "superhéroe" 'Huguito'.