“Es muy emocionante ver la cantidad de personas que se acercan a disfrutar de la Semana Santa”

La Semana Santa de Salamanca es “única” y tiene “un marco incomparable”. Así lo señala Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca. Se trata del primer año en el que los desfiles procesionales están volviendo a recorrer las calles de la capital charra tras dos años de parón por la pandemia.

Una Semana Santa cargada de “ilusión”, con cambios en el recorrido de algunas procesiones y con la primera salida de la Cofradía del Rosario. Una festividad que desde las diferentes cofradías, congregaciones y hermandades están “deseosos de vivir nuestro sentimiento, nuestra pasión, nuestras celebraciones”.

¿Cómo estáis viviendo estos primeros días con la vuelta de los pasos procesionales?

Los principales sentimientos son de mucha emoción, mucha satisfacción y mucha ilusión porque, aunque hemos tenido que suspender el Via Matris por las lluvias, el resto del sábado y domingo han podido salir. Salamanca está llena de gente, de turistas y de salmantinos que están respondiendo a la llamada de la Junta o a lo que concentran las procesiones. El domingo el acto del indulto que hacía cinco años que no se hacía y en una ubicación nueva fue un éxito rotundo, la procesión de Jesús Amigo de los Niños ha sido también un éxito, el Despojado también, el estreno de la Cofradía Penitencial del Rosario también lo fue…. La Franciscana también cumplió con lo que tiene estipulado.

El Viernes de Dolores no pudo salir a la calle el Via Matris, ¿qué supuso esto?

La verdad es que ellos más o menos veían que no podía ser al ver el tiempo, yo creo que tomaron una decisión muy responsable. Luego se vió cuando estábamos dentro de la Iglesia haciendo el propio Via Matris vimos que estaba lloviendo fuera. Es una decisión que hay que aplaudirles porque es muy responsable porque el principal enemigo de las procesiones y de la Semana Santa es la lluvia, y no se puede poner en riesgo tanto el patrimonio humano como el patrimonio artístico.

Lleno absoluto en las calles durante el primer fin de semana, ¿qué significa esto?

Es muy emocionante, yo he estado dos días con el alcalde y comentábamos los dos que es impresionante la cantidad de personas de salmantinos y de turistas que mueven la Semana Santa, la cantidad de personas que se acercan a disfrutar de ella. Salir y ver la ilusión de las personas y la ilusión de los que nos acompañan viendo procesionar todas nuestras imágenes pues la verdad que es muy emocionante. Se puede decir que uno se va satisfecho de todo el trabajo que lleva esto porque es un trabajo de un año enero, pues esto es el culmen de ese trabajo, ver la ilusión. El Domingo por ejemplo ver la ilusión de los niños con la Borriquita, son cosas que te llenan.

¿La organización ha sido más complicada con respecto a otros años?

Más complicados no porque, excepto las novedades, siempre pasan por los mimos recorridos. Hubiese sido más complicado si hubiésemos tenido en cuenta algunas medidas que en su momento aconsejó la Junta de Catilla y León, de que fuéramos a buscar calles amplias como por ejemplo se hizo con la cabalgata. Aquí es impensable porque en Salamanca, llevar una procesión a una amplia calle, es impensable. Lo comenté a los Hermanos Mayores en la Junta de Semana Santa y poco menos que se echaban las manos a la cabeza porque es algo impensable. Estamos acostumbrados a pasar por calles estrechas entonces no tiene mayor problema.

¿Hay implicación por parte de la gente joven?

Sí, hay muchísima implicación por parte de la gente joven. Yo estoy durante todo el año en contacto con ellos, les visito, veo las actividades que realizan, ahora están con los ensayos y he podido ir a ver algunos y me admira ver la cantidad de gente joven que veo. Hay mucha gente joven, por ejemplo, en el Despojado, en la Cofradía Penitencial del Rosario, en el Nazareno, también en el Vía Crucis, etc. En definitiva, en todas hay mucha gente joven. La Semana Santa está llamada a los jóvenes porque son los jóvenes quienes están tirando de ella, son los que están viendo el patrimonio cultural tan rico que tenemos, una cosa que viene y que se transmite de padres a hijos, ellos están cogiendo las riendas y el toro por los cuernos para que no se pierda.

¿Qué supone contar con los pregoneros?

Hay que diferenciar, la Semana Santa tiene un pregón oficial, que se celebra en el Teatro Liceo y siempre es el martes anterior al domingo de ramos. Luego están los pregones que hacen las cofradías. Normalmente son actos culturales que se celebran todos los años. Viene todo a enriquecer. Podemos decir que son la semilla que dará el fruto dentro de unos años y podrán ir a hacer el pregón oficial de la Semana Santa de Salamanca.

Como presidente, ¿qué le diría la gente que acude a ver los pasos procesionales?

A la gente de aquí, a nuestros paisanos, a los cofrades les diría que se animen, que estamos deseosos de vivir nuestro sentimiento, nuestra pasión, nuestras celebraciones, que les esperamos a todos en nuestras procesiones. Ellos la Semana Santa y sin ellos, nuestras procesiones no existirían.

Luego tenemos lo que yo llamo los desfiles de calle, estas se llenan de gente, yo digo que son los cofrades de calle. Les animo a que sigan con ese espíritu, con ese saber estar, con ese gusto por seguir apoyándonos y por seguir a las procesiones y a la Semana Santa de Salamanca. Quiero darles las gracias porque siempre nos acompañan y celebran muchos estos actos.

Y a los que nos visitan, decirles que van a encontrar una Semana Santa llena de devoción, de pasión, de imágenes totalmente con un valor artístico incalculable y que van a encontrar el mejor escenario que se puede ver en España, la piedra de Villamayor en las noches de primavera con las procesiones requiere y toman un carácter especial. Por eso les invito a venir, porque que les vamos a acoger y se van a ir encantados de nuestra ciudad.

Quedan días fuertes, ¿qué esperáis?

Tengo la espinita del tiempo, es el pequeño resquemor que me queda. Luego a partir del miércoles las previsiones ya da buen tiempo y una temperatura ideal, muy contentos e ilusionados. Espero que lo que queda de Semana Santa que se transcurra sin ningún incidente y que todos podamos disfrutar de esta pasión.