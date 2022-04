Mañueco replica a Tudanca que CyL "no es una muesca en la cartuchera de Sánchez" tras acusación de retroceso

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, que la Comunidad "no es una muesca más en la cartuchera de Sánchez", después de que el socialista le culpara de llevar a la Comunidad a un "retroceso" ante su pacto con Vox.

En el debate entre ambos candidatos en el Pleno de investidura Fernández Mañueco ha considerado que la intervención de Luis Tudanca ha carecido de "altura de miras" y la ha situado en la "elite" de la "descalificación y el insulto", algo que, como ha señalado, los ciudadanos, con sus votos, "ha rechazado" por tener "un proyecto vacío, de enfrentamiento y que no convence a nadie".

"No se ha enterado, la mayoría de los ciudadanos entienden que usted representa un cambio a peor", ha señalado. "Le cuesta aceptar la democracia", ha lamentado el presidente, quien ha afeado que varios procuradores del PSOE negaran su saludo al presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), en el acto de constitución de las Cortes.

"Ustedes no puede dar lecciones a nadie, usted es un político dócil y sumiso al interés de Sánchez, cumpliendo su órdenes embarcó a Castilla y León en una vergonzosa moción de censura, no le importa nada de nada, no ha querido dialogar, no le interesa garantizar la estabilidad, lo que quiere es romper", ha destacado Fernández Mañueco.

De este modo ha considerado que el PP "sigue en su sitio", mientras que el PSOE "ya no se reconoce ni a sí mismo", un punto en el que ha vuelto a hacer referencia a la moción de censura presentada por el PSOE en marzo de 2021 gestada entre "intrigas", algo ante lo que ha contrapuesto el acuerdo "transparente, claro y con luz" del PP con Vox.

"Es un pacto del que estoy orgulloso y miles de personas también pacto del que estoy orgulloso y miles de personas también", ha insistido el candidato, quien ha reclamado dejar a un lado las ideas preconcebidas, al tiempo que ha asegurado que no se darán pasos atrás en materia de violencia de género y ha defendido la necesidad de promover una inmigración "legal y ordenada".

"Represento políticas de crecimiento económico, de impuestos bajos, que encarna una política fiscal de asfixia a las personas, familias y empresas, menor calidad de vida", ha señalado Fernández Mañueco, quien ha culpado a Tudanca de copiar los "sablazos fiscales" de Pedro Sánchez. "Yo represente un proyecto y usted un fracaso, algún día tendrá que asumir que Castilla y León no es una muesca más en la cartuchera de Sánchez".

"Súmese al cambio imparable, ese cambio que tantas veces ha demandado para Castilla y León, ese cambio está aquí y es real, elija el lado correcto de la historia para Castilla y León porque tiene que renegar de aquellos que quieren ningunearla", ha zanjado.

Por su parte el líder socialista, tras afear a Mañueco que subiera a la tribuna con una réplica escrita, ha insistido en que el pacto de PP y Vox que encabeza el candidato supone en mayor "retroceso" en términos históricos.

Asimismo, ha lamentado que el PP tanto de Castilla y León como en España es "irreconocible". "Los que vinieron antes que usted no se reconocen en el PP que usted ha hecho", ha señalado, al tiempo que ha afeado que la "modernización" que defiende Mañueco supone el "mayor recorte de las libertades".

Asimismo, ha afeado que el candidato haya comparado no "saludar" al presidente de las Cortes con "pactar con la extrema derecha". "Dijeron que venían a regenerar y ahora pacta con la extrema derecha", se ha preguntado el candidato del PP.

Por último, Luis Tudanca ha insistido en que el PSOE "no se va a rendir" en una Comunidad que lleva 32 años siendo la que más población ha perdido.