Imborrable en el tiempo

En el artículo ‘Mis dos maestros’ de la semana pasada terminaba diciendo: ‘De Don Vidal Martín, (Ver foto), mi maestro en Villaflores, hoy ya no tengo espacio para contar nada sobre él’ ¡y tiene mucho y bueno!... hoy tengo que añadir, después de haber leído el libro de mis abuelos maternos ‘Vida de Vidal Martín y Carmen Sánchez’, escrito por Miguel Ángel Solá Martín, uno de sus nietos, que tiene mucho y bueno y algo malo… Pues en los tiempos en que ejerció de maestro en Villaflores, por el año de 1927, era y fue una época convulsa y poco propicia para las alegrías sociales y ya “circulaba” en bocas viperinas aquello de que “más hambre que un maestro de escuela”.

Gracias a lo que escribe Miguel Ángel Solá Martín, he aprendido, no sin dejar de sorprenderme, muchas más cosas aparte de las que ya sabía del inefable Don Vidal Martín, maestro de escuela en Villaflores (mi primer maestro), pero también “metido” en incursiones teatrales amateur, algo del folklore; pero sobre todo como corresponsal del diario salmantino, El Adelanto.

Me gustaría poder contar todo su magnitud; pero no será ello posible por su gran extensión y variedad. Eso sí; descrita dicha Biografía muy ampliamente por su nieto Miguel Ángel en el libro. Yo, siguiendo la costumbre habitual; me voy a limitar en añadir alguna pincelada curiosa y coincidente de lo que soy consciente y testigo en algunos momentos de la vida de este gran señor, al que siempre respeté. Pasó mucho tiempo hasta que volví a verle en Barcelona en el año 1961 donde se trasladó desde Villaflores en 1947 buscando nuevos horizontes para su numerosa familia. Y la verdad es que todos ellos se portaron extraordinariamente conmigo. Con su hijo Vidal “Vidalito” (Ver foto), mi amigo “de siempre” y quinto; continué teniendo relación no continua; pero siempre con connotaciones entrañables y cariño mutuo. (Pero eso es otra historia)…

De su corresponsalía en El Adelanto de Salamanca, tomo “prestado” lo que dice Miguel Ángel en su libro: “Escribía crónicas de un pueblo, las típicas de los corresponsales de diarios de provincias de la época cargadas de cotidianidad, por las que desfilan las fiestas profanas o religiosas del Villaflores de aquellos años; la actividad política del Ayuntamiento; el movimiento natural del vecindario, de sus natalicios, comuniones, bodas y entierros, la actividad escolar y la crónica de sucesos pura y dura”. (Con una de ellas terminamos el artículo de hoy).

¿Qué más se puede añadir si Miguel Ángel lo ha dicho todo? Don Vidal “hacía” unas crónicas, sencillas, amenas, distendidas y cuando no eran de sucesos, amables… ¡Por Dios! Perfecto… como decía el maestro Don Vidal, con una de sus frases más repetida.

Y perfecta la descripción que el propio Miguel Ángel hace de la casa en que habitaban sus abuelos en Villaflores: “… El corral cerraba la vivienda por atrás, dando a unas eras. Contaba con un pozo y tenía el suelo enguijarrado. El gallinero ocupaba la esquina izquierda del fondo del corral, justo detrás de la higuera. Por el contrario la esquina derecha parece que no estaba edificada, permitiendo alcanzar hasta el fondo de la finca, que como digo eran unas eras”…

Y aquí paramos, pues quiero darle una sorpresa a Miguel Ángel que sé que le va a gustar como persona interesada en este tema de su abuelo Vidal, y como Licenciado que es en Historia. Y le hago una pregunta. Sabes amigo Miguel Ángel ¿Qué función cumplen ahora esas eras de las que hablas y escribes?

Pues en primer lugar. Que actualmente forman la Parcela ‘La Cigüeña’ que yo tengo en Villaflores. Y en segundo, que una parte de ella, la mitad, se la vendí en su día a tu primo Vidal ‘Vidalito’ fallecido recientemente. Me dijo que iba a edificar, pero no fue así y ahora, pasados muchos años, continúan siendo ¡unas eras! Menuda paradoja amigo.

Y, es más, en la Parcela hay un pozo (ahora tapado), y que es del que tú abuelo, como Corresponsal de El Adelanto de Salamanca (N 14.369- 3 de marzo de 1931, Página 4-), cuenta un suceso allí acaecido: “Próximamente a las 11 de la mañana del domingo, y cuando regresábamos a nuestro domicilio, una vez oída la misa parroquial notamos un gran tumulto…” Resumiendo. La señora María López se había caído a dentro del pozo y con toda prontitud dimos conocimiento y el vecino Telesforo Casado, con una escalera bajo hasta el fondo con todas las precauciones… la buena señora salió exterior completamente ilesa y mojada solamente la mitad del cuerpo".

En fin amigo Miguel Ángel. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer el haber podido charlar contigo de lo divino y humano; pero sobretodo de Don Vidal Martín, mi primer maestro, tú abuelo y una gran persona. IMBORRABLE EN EL TIEMPO. Pues eso.