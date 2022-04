“Es un proyecto pionero para toda Salamanca”

“El futuro centro de mayores de Chamberí supone algo importantísimo para las personas mayores de toda la zona transtormesina”, destaca Paco Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca. “Vamos a tener un espacio muy amplio con comodidades y con salas para que los mayores puedan hacer actividades diversas, con lo cual va a ser un centro muy necesario para Salamanca, pero no solo para Chamberí, sino para toda la ciudad, porque los mayores de otras zonas vamos a poder ir a este centro”.

El proyecto fue presentado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Mayores y desde el primer momento “lo vimos como un proyecto muy ambicioso y un proyecto pionero en Salamanca. Estamos muy contentos porque allí se van a poder realizar actividades que van a concentrar a un mayor número de personas mayores, y va a crear una convivencia porque no se centra solo en una asociación, si no que podrán asistir mayores que no formen parte de ninguna asociación”, algo que también es fundamental, señala Paco Gómez.

La ubicación de este centro es un gran punto a favor que desde FAMASA tienen en cuenta. “Se ha elegido el sitio idóneo porque va a ser un lugar muy amplio y por donde pasan muchas líneas de autobús. Va a estar muy bien comunicado y esto va a facilitar que los mayores puedan acudir a él”.

En lo que respecta a los mayores de la capital charra, Gómez destaca que “Salamanca es pionera en cuidar a sus mayores. La cantidad de asociaciones de mayores que tenemos es fundamental”. Actualmente son 26 las que forman parte de FAMASA, y en total hay cerca de 30. “La convivencia en todas las asociaciones está funcionando bastante bien y el Ayuntamiento de Salamanca está apostando por los mayores”.

De cara al futuro desde FAMASA se plantean varios retos. En lo que respecta a la brecha digital, a los bancos, asegura que “hay que buscar la fórmula”. Los mayores lo que necesitan es que se les mimen, que les digan qué tienen que hacer. Vamos a buscar el estado de convivencia con los mayores, informarles y asesorarles. Que haya alguien o una oficina para ayudar a los mayores. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos”.

Por otro lado, destaca la importancia de la participación de estos mayores. Es algo muy importante. Que no se le implanten cosas, que cuenten con ellos”, explica.

A los mayores tiene claro qué decirles. “Tenemos muchas virtudes, muchos conocimientos y muchas cosas que podemos hacer. Que se hagan voluntarios, que vengan por la asociación y así entre todos, vamos a montar un buen equipo. Para decir con hechos que aquí estamos nosotros y que podemos hacer muchas cosas”.