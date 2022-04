“No me esperaba tanto apoyo, es un orgullo representar a mi tierra”

El pasado mes de marzo, la bejarana de 29 años, Sonsoles Alisente era elegida la representante de la provincia de Salamanca en el Certamen RNB, conocido anteriormente como Miss España. Hemos charlado unos minutos con ella.

Pregunta: Sonsoles ¿Cómo están siendo estas semanas de trabajo?

Respuesta: Muy intensas y buenas, la verdad es que ahora estoy un poco más tranquila, pero han sido unos días estresantes.

¿Cómo surge la idea de presentarte al certamen?

Fue un poco de casualidad. Siempre me había gustado la moda y había trabajado en algún desfile, pero nunca había pensado en presentarme a un certamen. Lo hice y al poco me dijeron que yo era la candidata seleccionada y entré un poco en shock (ríe) porque no me lo esperaba, pero me puse muy contenta a la vez.

Representar a la provincia ¿Qué supone para ti?

Al principio estaba muy contenta pero no terminaba de creerlo. Tarde un par de días en reaccionar y empezar a llevar a cabo todo lo que supone, pero es un orgullo y una satisfacción.

Ya has grabado el video promocional pero el trabajo es casi diario ¿no?

Así es, desde el primer día tienes que estar dedicada a ello una vez seleccionada. Hemos grabado tanto en salamanca como en Béjar, hemos realizado el video de talentos, preparar los vestidos…son mil cosas y aunque queda tiempo, hay momentos de agobio.

¿Cómo va a ser esa semana final del Certamen RNB?

Empezaremos el día 23 de mayo y estaremos toda la semana hasta el día 29. La gala final como tal, será el sábado 28 y estaremos de convivencia las 52 chicas, cada una representando a nuestra provincia. Durante esos días habrá actividades deportivas, sesiones de fotos, pruebas de desfiles… va a ser muy intenso.

Allí recibirás la banda que te acredita como la candidata de Salamanca

Estoy muy contenta por ello, desde el primer momento he dejado claro que soy bejarana y tengo un fuerte vinculo con Salamanca, donde estudié nutrición, y, por tanto, me hace mucha ilusión ser la imagen de mi tierra.

¿Estás notando apoyo de tus paisanos?

La verdad es que si, y mucho más de lo que pensaba. Todo el mundo se ha volcado conmigo o con familiares que viven en Béjar a los que les dan la enhorabuena y ánimo para mi. No lo esperaba y esta siendo muy emocionante.