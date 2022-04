Los amigos de la capa de Santiago de la Puebla retoman con emoción su fiesta anual

Han sido dos años de silencio que finalmente este sábado han puesto su esperado punto y final. Los amigos de la capa de Santiago de la Puebla han vuelto a salir a las calles del municipio, luciendo esta tradicional prenda, gran protagonista de su recuperada fiesta anual.

Más de una treintena de santiagueses se daban cita en la Plaza Mayor para comenzar una celebración que este año no cuenta con la presencia de colectivos llegados desde números puntos de Salamanca y España debido a la situación sanitaria que aún se mantiene.

“Este año hemos pensado en hacer la fiesta entre los miembros de Santiago y no invitar a grupos amigos de otros lugares para tratar de evitar al máximo cualquier riesgo sanitario” explican los organizadores a BRACAMONTE AL DIA, quienes no escondían la emoción por volver a retomar la actividad tras la pandemia. Una situación que no ha frenado las ganas de volver a ponerse la capa y lucirla, entre la no poca curiosidad de algunos de los visitantes que han llegado hasta el municipio, quienes pudieron conversar con los capitas durante el comienzo de la celebración.

Una solemne misa en la iglesia parroquial, oficiada por el párroco Fernando García, ha sido el comienzo oficial de una celebración que se ha vivido en los bares de Santiago, donde tenía lugar un aperitivo, para concluir con una comida de hermandad en el restaurante Las Cabañas, algo que mantiene el ambiente festivo hasta bien entrada la tarde.