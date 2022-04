El Salamanca UDS se juega la vida una vez más frente al Arosa

El Salamanca UDS se jugará la vida una vez más frente al Arosa (domingo, 17:00 horas). El vestuario y el cuerpo técnico son conscientes de la importancia del encuentro de este fin de semana en el Estadio Helmántico, ya que necesitan una victoria para aferrarse a la salvación.

Por su parte, Manín será la única baja segura para un María Hernández que ha dicho que es un partido de "tres más uno" en puntos al ser con un rival directo. Mientras, Amaro se halla con molestias, pero se espera que esté disponible para una cita en la que volverán Télles, Juancho y Liam.

Por otro lado, el técnico ha comentado en rueda de prensa que "sería un paso atrás porque no sumas y queda uno menos. Hay enfrentamientos directos. Sigo con la misma versión. No echo cuentas. Tenemos que ser nosotros y no esperar el apoyo de nadie. Hay que desprender energía".