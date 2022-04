María y los puntos del Arosa: "Son tres más uno porque está cerca"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro con el Arosa del próximo domingo.

Semana: "El inicio fue duro por cómo se produjo la última derrota. Luego ya la encaramos de otra forma. Tenemos ilusión. Uno de los objetivos era limpiar las mentes de los jugadores".

Mente: "Tenemos que ser nosotros y no esperar el apoyo de nadie. Hay que desprender energía. Les dije que habría que doblar puestos. El filial nos ayuda".

Jornada más importante: "Sería un paso atrás porque no sumas y queda uno menos. Hay enfrentamientos directos. Sigo con la misma versión. No echo cuentas".

Once claro: "No lo tengo claro. Con alguna duda".

Amaro: "Hoy ha entrenado, aunque es una sesión más suave. En principio sí llega".

Arosa: "Está en mala dinámica de resultados. Tengo como ex a Nuño. Luismi ha metido siete goles, tiene experiencia y Campillo es un viejo conocido".

Final: "Son tres más uno porque está cerca. Igual que el Avilés".

Helmántico: "En ese aspecto soy un poco ambicioso. La afición está ahí. Saben que lo damos todo".

Manu Moreno: "He hablado con él. Son cosas del fútbol. Es un chaval joven y tiene margen de mejora".

Ánimos: "Hablamos y quiero pensar que no se vienen abajo. No debería".

Cómo ve la salvación: "Quedan seis. Cuatro aquí y dos fuera. Me centro en el Arosa. Pueden ser tres o tres más uno. No gestiono local o visitante. Los números son complicados, a ver si dejamos de ser el último local".

Cuentas: "No he oído nada. Los jugadores no hablan de cuentas conmigo. Se tienen que centrar. Si quieren gastar energía, ellos sabrán".