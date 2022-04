La asociación Ariadna rectifica el fallo del concurso del logotipo de 'La Cañada'

Ante la reclamación de impugnación de la resolución del Concurso de nuevo logotipo para el Centro Concertado de Educación Especial 'La Cañada', organizado por la Asociación Ariadna Autismo Salamanca, el jurado se reunió de nuevo este jueves.

Después de revisar y analizar la justificación de la reclamación recibida, el jurado ha considerado que la propuesta elegida, y que resultó ganadora del Concurso, "puede llegar a infligir los derechos de autor de otras personas o entidades al ser similar al logotipo de la marca 'Bertoni Socioemocional' ya que, según los expertos en diseño, si superponemos ambos pictogramas (parte no textual del diseño) se puede observar que coinciden prácticamente en su totalidad".

Tal y como señalan desde la asociación en un comunicado, "sin valorar la intencionalidad de quien presentó el diseño, máxime cuando este tipo de acciones se hacen siempre con la buena voluntad por bandera, y suponiendo una mala casualidad, el jurado considera que debe atenerse a las bases del Concurso, específicamente al apartado de requisitos técnicos donde se especificaba que “los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea". Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas”. El jurado estima que en este caso sí pueden verse infringidos los derechos de autor de otras personas y/o entidades.

Por estos motivos, el jurado ha decidido anular la propuesta que ocupaba el primer lugar de la votación y ha analizado el resto de propuestas empleando las herramientas Google Lens y TinEye para buscar coincidencias visuales, no encontrando ninguna (aunque estos programas no son efectivos totalmente, dado que una mínima alteración de una imagen puede hacer que no sea detectada). Por lo tanto, la segunda propuesta elegida será la ganadora del primer premio; la tercera, del segundo premio; y el diseño que había quedado en cuarta posición, gana el tercer premio.

La Asociación se pondrá en contacto con todos los participantes implicados con el fin de comunicarles la decisión del jurado. Al mismo tiempo, la Asociación Ariadna Autismo Salamanca "quiere pedir disculpas a todos los participantes, a las entidades que se han implicado en esta iniciativa con la mejor voluntad, a los miembros del jurado externos, y a la opinión pública en general".