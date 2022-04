Unionistas le ofrece la renovación a Íñigo Muñoz

Unionistas le ha ofrecido la renovación a Íñigo Muñoz, según ha podido saber este medio por boca del propio protagonista en una entrevista. Mientras, el desequilibrante extremo ha confesado que "aún es pronto" y no se han hablado de cantidades, pero la proposición del club es formal.

Semana atípica: "Es un poco rara porque entrenar para no competir en esta misma semana lo hace así, pero nos viene bien tener descanso y como hay un nuevo entrenador desde hace poco también ayuda a asimilar conceptos. Después de una victoria es aún mejor. Nos sirve para desconectar porque veníamos de una mala racha hasta el Zamora. Nos han metido un poco de caña para no perder el tema físico".

Haber ganado al Zamora ayuda en el parón: "Nos ha venido muy bien porque llevábamos una racha bastante negativa. Nos costaba conseguir los tres puntos y ese partido estaba marcado en el calendario. Ahora nos dan otros tres por lo del Extremadura y nos ayuda para el final de la temporada".

El Badajoz, un rival directo: "No nos hemos descolgado del playoff. Eso significa que hemos hecho muy bien las cosas anteriormente. Hemos estado varios partidos sin poder ganar y seguimos ahí en la pelea con los 47 puntos. No dependemos de nosotros mismos porque hay gente por delante y el Badajoz tiene el mismo objetivo Unionistas".

Renovación: "Ayer mismo Toni le comunicaba a mi persona de confianza que hay interés en que continúe el año que viene y creo que lo están haciendo pronto. Estoy agradecido porque quieren que siga. Les he comunicado que estoy muy contento, pero aún es pronto para tomar decisiones. Ha sido un primer acercamiento para saber mi situación. Queda tiempo aún".

Tipo de acercamiento: "Me han dejado claro que quieren que siga y en ese sentido es formal, aunque todavía no se han hablado de cantidades. Ha sido una primera toma de contacto".

Sus planes: "Es muy difícil saberlo porque es pronto. Todo el mundo quiere estar en Primera RFEF y no he valorado nada sobre si quedarme o no. Considero que todavía tengo algo pendiente por hacer en Unionistas y el día de mañana no sé lo que puede pasar por si subimos o no. Yo voy a seguir haciéndolo como hasta ahora. No hay nada firme".

Importancia del Reina Sofía para seguir: "Influye, influye. A cualquier jugador. No nos vamos a engañar. Lo que engancha de un club, aparte de la gestión, es el día a día y las instalaciones. Eso hace mucho. Unionistas tiene que dar un paso hacia delante y se está haciendo. En este sentido sí que está un peldaño por debajo del resto de equipos, aunque en otros se está por encima como la cercanía del club y la afición".

Nivel personal: "He tenido mucha suerte al participar en todos los partidos que he estado disponible. Estoy encantado con la ciudad, el trato del club y en el lugar en el que vivo. La vida aquí es maravillosa y se está muy bien".