São João das Arribas: misticismo, silencio y castro en pleno Douro Internacional

Ruta de Castros y Miradores del concejo de Miranda do Douro: 1. Mirador del Centro de Interpretación Ambiental (Miranda do Douro) 2. Mirador de la Concatedral (Miranda do Douro) 3. Mirador y Castro de Vale de Águia (Vale de Águia) 4. Mirador y Castro de São João das Arribas (Aldeia Nova) 5. Mirador de la Penha das Torres (Paradela) 6. Mirador del Castro de Nª Sª da Luz (Constantim) 7. Mirador Panorámico del Castillo (Cicouro) 8. Mirador de la Capilla de Santo Amaro (Cicouro) 9. Castro de São Martinho de Angueira (São Martinho de Angueira) 10. Mirador da Mina dos Raposos (São Martinho de Angueira) 11. Mirador de la Capilla de Santa Ana (Granja) 12. Castro de Penha l Castro (Palaçoulo) 13. Mirador del Castillo (Palaçoulo) 14. Mirador de Teixeira (Teixeira) 15. Castro Castrelouço (Atenor) 16. Mirador de la Capilla de São Paulo (Sendim) 17. Mirador do Carreirão das Arribas (Sendim) 18. Mirador da Penha da Baca (Sendim) 19. Castro dos Picões do Diabo (Picote) 20. Mirador y Castro da Fraga do Puio (Picote) 21. Castro de Cigaduenha (Vila Chã de Braciosa) 22. Mirador da Fraga Amarela (Vila Chã da Braciosa) 23. Mirador do Cabecico da Vinha (Vila Chã da Braciosa) 24. Mirador do Chapéu (Freixiosa) 25. Mirador da Freixiosa (Freixiosa)