El Perfumerías Avenida quiere volver a conquistar Europa: la segunda Euroliga de su historia espera en Turquía

El Perfumerías Avenida quiere volver a conquistar Europa y la segunda Euroliga (la primera data de 2011) de su historia espera en Estambul (Turquía). Por su parte, Roberto Íñiguez contará con todas sus jugadoras, incluida Katie Lou Samuelson, para pelear codo con codo junto al Sopron, el Fenerbache, principal favorito, y el USK Praga.

Así, la Final Four se antoja sumamente emocionante después de que los equipos rusos, especialmente el poderoso Ekaterimburgo, fuesen expulsados del torneo por el conflicto bélico de su país con Ucrania. Por ello, el título de campeón ha quedado bastante abierto para todos los aspirantes a él.

Entre tanto, las charras abrirán las hostilidades con un apetecible duelo frente al Sopron (viernes, 16:00 horas) en busca de colarse en la gran final ante el Fenerbahce o el USK Praga. Si no lo consiguen, ellas disputarán el duelo por la medalla de bronce contra el perderdor del citado enfrentamiento.

LOS PROTAGONISTAS

Roberto Íñiguez ha confesado su ilusión por la Euroliga al asegurar que "siento casi lo mismo que en la primera Final Four y me gusta disfrutarlo", mientras que Silvia Domínguez ha indicado que "estamos fenomenal porque vamos a jugar una Final Four. Si no tienes esa mentalidad, mejor quedarse en casa".