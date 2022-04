Las casas rurales de la comarca se preparan para la Semana Santa

La comarca de Béjar une a sus atractivos habituales de naturaleza y ocio, la oportunidad de disfrutar de los actos de la Semana Santa después de dos años de ausencia por culpa del coronavirus. La mejora de la pandemia también había abierto un halo de optimismo en el sector turístico con la posibilidad de recuperar parte del número de reservas para estos días.

Inmaculada López, quien gestiona el complejo rural ‘La Batipuerta” en Candelario comenta que, aunque nivel particular “doblamos o triplicamos trabajo, a nivel global, no ha habido el desbordamiento de antes de la pandemia, casi todo se cierra a última hora... La crisis de la guerra y el tema del combustible quieras que no, está afectando a todo. Antes del COVID teníamos unas 50 llamadas semanales, ahora tenemos 4 ó 5 como mucho. No estamos para tirar cohetes, obviamente está mejor que durante la pandemia, pero no en exceso". En su caso el perfil de las personas que vienen es familiar, en varios casos “son clientes habituales de estas fechas”. Madrid sigue siendo el principal lugar desde donde llegan estos turistas, y se nota un incremento de “clientela de la propia comunidad de Castilla y León, algo que durante la pandemia no era habitual” señala Inmaculada.

Reparto desigual

Sin embargo, la afluencia y la capacidad de trabajo no está siendo por igual en todos los establecimientos de la comarca. Es el caso de “El Refugio de La Covatilla”, en la localidad de La Hoya, como explica su propietario Pedro Grego “nosotros estamos a un cuarto de nuestra capacidad” y entiende que todas las circunstancias como la guerra de Ucrania y la subida de precios esta afectando pero que el sector “sigue muy parado desde la pandemia. Antes, teníamos todo completo casi varios meses antes de la Semana Santa y ahora apenas recibimos llamadas y para estancias muy cortas”. Según indica Pedro Grego “no nos hemos recuperado aún de la pandemia, sigue habiendo miedo, no hay dinero y se nota en el ambiente”. Su establecimiento se encuentra cerca de la estación de esquí, pero “a pesar de que, habido bastante nieve, no han llegado muchos esquiadores” nos explica el propietario de “El Refugio de La Covatilla”.

Menos afluencia desde el país vecino

Finalizamos este recorrido en Puerto de Béjar charlando con Juanjo Nieto, del “Rincón de Castilla” que tiene “una buena previsión y nosotros tenemos una ocupación completa y similar a antes de la pandemia”. Sin embargo, para Nieto “el problema no es la Semana Santa, que suelen traer movimiento, son las semanas anteriores y posteriores. La nieve no ha terminado de atraer esquiadores y no es el mismo perfil del turista que viene en estas fechas”. En cuanto al flujo de clientes “la mayoría viene de Madrid y Extremadura, pero nos llama la atención los pocos turistas que nos llegan desde Portugal, cuando otros años eran un pilar básico”. Para Juanjo Nieto las causas son todas las circunstancias que se están viviendo a nivel global, pero indica que "al menos estamos pudiendo abrir y trabajar en nuestros negocios”.