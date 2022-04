La importancia de la correcta recuperación del patrimonio sacro de Béjar, en primera persona

Este miércoles a las 19:00H, el salón de actos del Convento de San Francisco de Béjar alberga una nueva conferencia dentro del ciclo del treinta aniversario del Centro de Estudios Bejaranos. En esta ocasión, aprovechando los días previos a la Semana Santa, el encuentro versará sobre la restauración del Cristo Crucificado de Santa María realizada por el profesor de enseñanzas textiles y miembro del Centro Manuel Álvarez-Monteserín Izquierdo.

Pregunta: ¿Dónde y cómo se encontraba esta talla del Cristo Crucificado?

Respuesta: Este Cristo inicialmente estaba en una capilla particular del cementerio de Béjar, y en principio estaría datado hace unos150 años, pertenece al siglo XIX. Como ocurre en estas ubicaciones, las condiciones climatológicas no son las más adecuadas para su conservación. Se trata de una talla en madera policromada que tenia una serie de anomalías, como rajas, grietas, material perdido, etcétera, debido a las humedades e insectos que lo dejaron en un estado lamentable. Entones animé a la familia particular que lo restaurara porque se iba a perder una obra de arte y de nuestro patrimonio, aunque esté en manos privadas.

¿Cuáles fueron los pasos a seguir para poner en marcha el proceso?

Primero hicimos una serie de tramites con la familia y finalmente decidieron donarlo a la Iglesia de Santa María y desde ahí realizamos un estudio de la obra para ver como darle una segunda oportunidad respetando en todo momento la idea original.

Imagino que la labor de restauración requiere mucho estudio para no dañar la talla como ha ocurrido en otros lugares con este tipo de acciones altruistas…

Efectivamente, muchas veces esas intervenciones se hacen por amistades y pecando de la buena voluntad del restaurador. Incluso pueden hacerse más agresiones con una mala restauración a la pieza. En este caso concreto nos basamos en la Ley de Patrimonio Histórico y en las cartas de restauración europeas, donde se marcan unas directrices para abordar este cometido. Lo primero es hacer una inspección ocular, analizar hasta que punto está dañada, independientemente del tipo de obra que sea, pictórica, escultórica, etcétera. A partir de ahí, se van tomando medidas y abordando una restauración lenta y pausada, para que sea no sólo bella estéticamente, si no que se respete al máximo el diseño original del autor de la escultura. Esta tarde durante la charla, hablaremos de cada paso, será casi una sesión pedagógica para que todos podamos apreciar y poner en valor estos trabajos.

Sobre el Cristo Crucificado de Santa María

El Cristo Crucificado de Santa María ha sido donado por los herederos de don José Rodríguez Yagüe, alcalde de Béjar, fabricante y senador del reino (1844-1922), a la iglesia de Santa María la Mayor. La obra de arte se encontraba originalmente presidiendo la capilla familiar del cementerio de San Miguel, firmándose la donación el 3 de junio de 2021 entre el párroco, Félix Pérez López, y el biznieto de Rodríguez Yagüe, Alfonso Álvarez-Monteserín Rodríguez.

El cristo se encontraba en muy malas condiciones por la humedad reinante en la capilla, más aún si cabe teniendo en cuenta su fábrica en madera, además de los depósitos de polvo, suciedad ambiental, el desprendimiento de material del revestimiento del techo, la incidencia de las goteras y la luz solar, y acción de insectos. Todo ello había ocasionado el blanqueo de la policromía y mostraba partes abiertas por las constantes dilataciones y contracciones de la madera, con la policromía en parte craquelada por estos cambios bruscos de temperatura y humedad.

Manuel Álvarez-Monteserín se ha encargado de la restauración de la talla para que luzca en las mejores condiciones posibles de manera totalmente altruista.