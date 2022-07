Vuelve la Capilla Sixtina

Pues eso, que hace ya unos añitos, Pilar y yo “estuvimos” en la Capilla Sixtina sin salir de la ciudad en la que vivimos desde hace casi treinta años. Y creo que disfrutamos de algo parecido a la experiencia que han tenido quienes han visitado esa obra cumbre del arte universal.

En aquel entonces, parece que mecenas mexicanos habían convencido a no sé cuántas autoridades –las del Vaticano en primer lugar, claro– para que les permitieran hacer una reproducción a escala 1:1, o sea, tamaño natural, de la Capilla Sixtina; ¿en qué consistió? En una reproducción de la capilla, por fuera y por dentro, a base de fotografías de gran calidad sobre tela; además, como crearon una estructura movible –en aquel entonces no solo se pudo disfrutar en la Ciudad de México, perdón, CDMx– parece que ahí sigue, que la guardaron bien, no sé si bajo siete llaves, o las que tenga este Sancta Sanctorum, pero de nuevo se podrá visitar, ya les digo, en el mero Zócalo, o sea, la plaza principal de la ciudad… y me atrevería a decir que del país.

Claro que es fotografía, claro que es algo falso… pero no fake; considero que permite entender la magnitud de esa obra de arte; con lo que nos gusta ahora no simplemente ver sino experimentar, para los miles de personas que, gratis, volverán a entrar en ella, o lo harán por primera vez, será una experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias… O por lo menos artística de primer nivel.

Cuando fuimos, espero que sea lo mismo o algo muy similar, de entrada se veía un vídeo/video sobre la propia obra, el autor… y el Papa…

Entonces escribí que me parecían gajes de los permisos, imagino, y de que los mecenas fuesen ricachones conservadores de Nuevo León. La película, pasable, pero el hecho de que alrededor del “edificio” hubiera bastantes carpas, ¡blancas!, con los logos de las empresas patrocinadoras no me pareció… elegante; incluso, algo irrespetuoso.

Desde luego, la crítica es mucho menor que el agradecimiento, en lo personal y como mexicano. Si entonces viajar era complicado, en 2022 estamos, parece, saliendo de una terrible pandemia y en Ucrania hay una guerra producida por una invasión rusa.

O sea, que si viajar nunca es fácil, ahora menos; para la mayoría de mis paisanos de acá, ir a Europa está entre lo aspiracional –y el Peje, perdón, el señor Presidente, eso lo critica mucho– y lo imposible.

Por eso, tener a mano esta reproducción de una obra universal hay que aprovecharlo… Pero además, y concluyo, creo que dice mucho, bueno, de México. De ese México que muchas veces solo llega a las noticias por tragedias, broncas… México es tan grande que puede incluir miedos, inseguridades, narco… playas maravillosas, ciudades y pueblos “imprescindibles”… y hasta una Capilla Sixtina vegana…

Porque recuerda a construcciones que solo se ven en Las Vegas, no vayan a pensar.

