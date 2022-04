Signos de los tiempos

De vez en cuando vuelvo a ver…o descubro, películas de entonces: no sé si han visto Morocco (Marruecos), una película de 1930, en la que Marlene Dietrich, una gran actriz, señora muy sensual, tremendamente atractiva y muy, pero que muy moderna: sale vestida de hombre y besando a una mujer, aunque sea casi de refilón.

Acá en México, volví a ver las películas de Tarzán, las nuestras, las de Johnny Weissmuller; ¡oh, sorpresa! En una de ellas aparece Jane desnuda, porque al lanzarse al agua a nadar, el vestido que le han regalado unas “visitas” que buscan que regrese a la “civilización” se queda enganchado… Sí, leyeron bien, desnuda; verla así, en versión original, de sonido y de imagen, me hizo darme cuenta de que nos censuraban las pelis en Sesión de tarde, claro… La tele de nuestra infancia y adolescencia era así.

O sea, que ya mayorcito vine a darme cuenta de que en aquellos años treinta que yo asociaba con Hitler, Franco, Mussolini, resulta que en otros lados, o al mismo tiempo, más bien, eran bastante abiertos y liberales, parece, porque estamos hablando de productos de consumo no precisamente marginales.

Pensaba en esto, en que siempre ha habido, y me temo que siempre habrá, gente a la que eso de la libertad no le gusta; y creen que la libertad es obligación de hacer cosas que no quieren, cuando la única obligación que hay con la verdadera libertad es ejercer esta. Pero no, no lo van a permitir… Esas personas son las que ven la libertad de los otros como un mal ejemplo y no entienden la diferencia entre ley y reglamento… Siempre será más fácil prohibir que convencer. Siempre será más fácil imponer la moral que convencer desde la ética.

La libertad de los años treinta terminó con Franco y Hitler, dice la Historia.

De nuevo, los ultras están ahí al acecho: el tira y afloja entre los que creen que cuantos menos derechos haya, mejor y los que quieren derechos sin deberes nos tiene a la mayoría en medio…

El problema es que ahora parece que la inquisición está del otro lado. También.

@ignacio_martins

https://www.facebook.com/ignaciomartinescritor

www.ignaciomartin.com

nachomartins (Instagram)