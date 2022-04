En estos días fríos, aunque sea primavera y el sol salga de buena manera, he tenido que preparar los apuntes que me atormentarán en Semana Santa. El caso es que todo sigue un poco igual que siempre, pero con algún momento libre de por medio. Las hojas están debidamente numeradas y archivadas. Las privilegiadas, las dignas de ser estudiadas, están firmemente encadenadas a mis manos. No seré yo el que detenga la producción de líneas sin sentido y sin faltas de ortografía, no, ese no seré yo.

Por alguna extraña razón, el cuerpo te acaba pidiendo indeseablemente el estudio. Cuando me distraigo viendo tonterías en redes sociales o, escuetamente, procrastinando, llega un resplandor más brillante y cegador que la pantalla del aparato: “anda, pero si no he hecho el trabajo” y la blandura de los cojines se tersa y se clava. La postura se vuelve incomodísima y dejan de salir vídeos de gatitos lo suficientemente graciosos. Los pensamientos intrusivos, o sea, la “obligada” necesidad de hacer algo “útil” al final te acaba sacando del ilapso tecnológico para arrastrarte a unas oscuras hojas blancas llenas de guerras, partículas camaleónicas y gente buscando un fin a su vida. Se ve que el ser humano tiende a darle una significación a sus días, pase lo que pase hay un fin último que conseguir. Y yo, leyendo cosas de estas, me he parado a pensar “¿para qué pensará la gente en estas cosas?”, viéndolo como un complot mal ejecutado para el alumnado. Tras ello, yo mismo me he encontrado pensando en las veces que, tanto yo como la gente alrededor mío, hacemos cosas sin fin, sin explicación. Sin para qué. En todas las acciones volátiles, que no superfluas, que no vienen ni a morir ni a nacer ni significan algo. Aquellas que no tienen un hueco en el día a día, que simplemente se dedican a ser. Y, por supuesto, que no pasan a cámara lenta. Quizás en ellas se encuentra la verdad y el fin último que tantos buscan. Porque habrá razones por las que existen estos momentos, veo evidente que hacen más que rellenar segundos adicionales. Quiero suponer que son un para qué válido.

Creo que me hace falta pensar un poco más rápido y estudiar más concentrado. Y no, todavía no he terminado el trabajo, ya lo acabaré mañana con otros humores, otros ojos y otros momentos sin sentido.