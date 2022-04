Ayllón: “Quiero y deseo jugar el playoff. Me he encontrado un club muy profesional dentro de una estructura familiar”

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, atiende a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que habla de toda la actualidad del club tras afrontar el reto del playoff y de suplir a Dani Mori en el banquillo. Así, a sus 38 años y natural de Barajas de Melo (Cuencia), el preparador se muestra ambicioso frente a la gran oportunidad que tiene por delante en su carrera.

PREGUNTA: Después de unas semanas en el cargo, ¿qué sensaciones tienes a nivel personal y con el equipo?

RESPUESTA: Estoy contento porque me están haciendo muy fácil la adaptación por parte de la gente del club, los jugadores y la afición. Me siento feliz y tengo ganas de que las cosas sigan yendo hacia arriba. Creo en los procesos y en el trabajo. Sabemos que en el fútbol priman los resultados, aunque deseamos darle alegrías al público.

P: Siempre se suele hablar bien de Unionistas como institución desde fuera, pero ¿qué sabor de boca te deja estando dentro?

R: Me he encontrado un club muy profesional dentro de una estructura familiar. Todo el mundo quiere sumar y agradar. No hay reproches por ninguna parte y todo se hace para avanzar. Es gente humana y desde arriba respetan nuestro trabajo para ayudarnos en las necesidades que podamos tener, aunque siempre dentro de sus posibilidades. Es un club familiar dentro del mundo profesional.

P: ¿Cómo ves de factible el hecho de que los tuyos entren en playoff?

R: Hay mucho nivel e igualdad. Es muy duro. Todos los partidos cuentan con alternancias y ninguno es fácil. Me considero una persona ambiciosa y trabajadora, que es lo que intento inculcar a los jugadores para no descolgarnos. Estamos un tanto lejos, pero hay duelos directos. Podemos engancharnos a esos primeros puestos.

P: ¿Qué o quién es lo que más te ha sorprendido del vestuario?

R: Todos tienen sus virtudes y en su puesto son jugadores de la categoría sin ninguna duda. Ya los conocía y voy a intentar que mejoren pese a los buenos que son. Tienen objetivos individuales para mejorar lo colectivo.

P: Unionistas ha estado muy cerrado en el 4-4-2 y tú has probado con el 4-3-3. ¿Cuánto de complejo es cambiar de esquema en plena Liga?

R: Considero la pretemporada como muy importante para dotar al equipo de varias estructuras. Tiene que ser todo más precipitado ahora y hay menos tiempo para trabajar. Mi intención de dar variantes puede saturar al jugador. Hemos probado un sistema diferente, no conseguimos ganar… pero metimos tres goles fuera de casa. Hay cosas por ajustar en ese esquema.

P: Si hubieras llegado en la pretemporada, ¿cuál habría sido la idea de juego?

R: La plantilla está muy compensada. Lo que trato de hacer es sacar el máximo rendimiento a los jugadores dentro de una propuesta atractiva, que seamos dinámicos y agresivos. Hay que llevar el peso de los partidos toca hacerse a las características de la plantilla.

P: ¿De qué manera se explica la mala racha que ha tenido el equipo en las últimas jornadas?

R: Es indudable que el año está siendo bueno. Vamos a intentar ponerle la guinda en el último tramo. Las segundas vueltas son muy complicadas y todos los equipos mejoran. Es posible que faltase progresar en algunos aspectos porque se necesitaban otras cosas para no ser tan previsibles. Muchas veces nos dejamos llevar por las expectativas y las de Unionistas eran las de salvarse, aunque luego se generaron otras. La salvación está prácticamente conseguida. Intento mirar hacia arriba y el techo no está abajo. El partido con el Zamora era necesario como un punto de inflexión.

P: ¿Consideras que se ha sido injusto con Unionistas?

R: Denota ambición por parte de la afición y los jugadores. Están ilusionados porque es una buena oportunidad. No es lo mismo acabar quintos o décimos en Liga. Depende de nosotros y si eso pasa, debes creer que puedes lograrlo. No te puedes rendir hasta que los números digan lo contrario.

P: ¿Qué nivel de presión sientes después de que con la salida de Dani Mori parezca que solo se puede aspirar al playoff?

R: La presión me la ejerzo yo mismo. Intento ser exigente y más que por el entorno… la puedo tener por eso. Quiero hacerlo bien y sacar buenos resultados. No me agobia que se pueda pensar que se me ha traído para una cosa y luego no se consigue. He venido para cumplir los objetivos. Soy el que más presión me meto.

P: ¿Cómo es tú relación con Toni García, el director deportivo, y qué tal te sienta que se diga que sois amigos?

R: No me molesta. Lo conozco desde hace tres años y tenemos una relación profesional. Hemos trabajado codo con codo en el Navalcarnero y la decisión que toma Toni no es por algo personal, sino porque me conoce en lo profesional. Que se haya decantado por mí es de agradecer. No voy más allá y no entro en especulaciones.

P: ¿Cuáles son las claves para que sigas siendo el entrenador el año que viene?

R: Me centro en cada semana y en mi trabajo. No estoy con especulaciones de cara a lo que pueda pasar. Tengo que aprovechar esta oportunidad y tratar de transmitir las ganas que tengo al grupo.

P: Estamos sobre el Reina Sofía, un estadio que ha dado mucho de qué hablar por su remodelación, ¿qué te parece?

Está en proceso. Los días de partidos se genera un buen ambiente. La gente está con el equipo vayan bien o mal las cosas. He estado en muchos sitios y nunca había sentido tanto apoyo. Saliendo del Reina Sofía, en Majadahonda nos dieron una ovación al acabar con derrota. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Tenemos que aprovecharnos de ello. Se involucra a la ciudad.

P: ¿Qué crees que va a ocurrir con el tema del césped en Primera RFEF si se debe cambiar a natural? ¿Quién debería asumirlo?

R: Mi opinión es que si un club profesional quiere crecer, tiene que tender a eso. Tarde más o menos tiempo. Es un atractivo a la hora de firmar futbolistas si hay hierba natural o no. Hay muchas variables en juego. Eso facilita muchas veces las cosas para que la gente se decante por venir o no. No entro en más.

P: ¿Va a estar Unionistas en el playoff?

R: Pienso que sí. Tengo fe, creo y trabajo para ello. Lo demás no lo contemplo. Quiero y deseo que este equipo juegue playoff. La gente tiene que seguir creyendo en nosotros hasta final de temporada porque lo vamos a dar todo.