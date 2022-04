Íñiguez: "Yo me descojono de que con la llegada de Lou somos imparables y parezca que vamos a ganar a Space Jam"

Roberto Íñiguez, el entrenador del Perfumerías Avenida, y Silvia Domínguez, la capitana, han atendido a los medios de comunicación salmantinos en el denominado como Media Day antes de viajar a Estambul (Turquía) para la Final Four de la Euroliga.

Roberto Íñiguez

Silvia: "Una de las cosas que más me preocupan es que el equipo sea el equipo. Eso es un factor muy importante. En el primer partido del año pasado nos costó entrar y luego ya empezamos a parecernos a nosotras. Me gustaría algo parecido ahora, esa es la base. Silvia es un ejemplo. Es Silvia Domínguez".

Más nervios que en la primera: "El año pasado hicimos una gran Final Four. Se nos complicó la final la lesión de Maite. Si no pasa eso, no sé qué habría pasado. Hubo momentos de tensión. Creo que tiene mucho mérito jugar dos Final Four seguidas. No debemos meternos más presión. Quiero concentración".

El campeonato, más abierto: "Creo mucho en mi equipo. Intento hacer el mejor trabajo posible. No es la preparación adecuada, pero es la que tenemos. No quiero llegar al partido y pensar que no lo hemos preparado bien. Hay que decir 'tenemos las herramientas'. Sopron tiene mucho dinero con jugadoras muy buenas".

Mismo rival y mismo escenario: "No vamos al mismo sitio que en la última vez. Estambul es muy grande. Sabemos que hay que estar bien".

Copper: "La veo muy tranquila y centrada. 'Kah' tiene un respeto enorme por las labores de preparación del partido y los entrenadores por su cultura americana. Sabéis todo lo que lleva encima. Cuando huela la Final Four, se animará y saldrá lo mejor de ella porque es un reto".

Katie Lou: "Es una jugadora que lo da todo. Está para empezar y yo me descojono de que con la llegada de Lou somos imparables y parece que vamos a ganar a Space Jam. Ese ejemplo es lo que hay. Quiere encontrar sensaciones. Lleva dos meses parada. He visto a muy pocas jugadoras jugar a su nivel. Está orgullosa de lo que ha hecho el equipo y dice que ha disfrutado. También por su hermana. Le ha dado tranquilidad ver que se ha competido sin ella. Estoy contento y lo más importante en mi vida son mi familia y mi equipo. Le tengo el mismo aprecio pese a lo que ha pasado por la falta de comunicación".

Sopron: "Te penalizan con lo mínimo. Cada error que tengamos será así. Si no lo cuidamos y hacemos tonterías, habrá problemas".

Equipo: "Las veo muy bien, aunque no es la preparación adecuada".

Emoción: "Siento casi lo mismo que en la primera Final Four. Me gusta disfrutarlo y ver las caras si este está 'cagao' o no. Sigo siendo el mismo".

Silvia Domínguez

Físico: "Estamos fenomenal porque vamos a jugar una Final Four. Si no tienes esa mentalidad, mejor quedarse en casa. Nos han venido bien estos días. La ilusión puede con todo".

Íñiguez: "Ha jugado ocho Final Four y lo que tengas en el palmarés no importa, pero nos da tranquilidad. Sabemos el entrenador que tenemos y lo vemos a diario".

Recorrido: "Es una realidad que al no estar Ekaterimburgo se abre todo. Fenerbahce es el favorito y el resto vamos a apurar nuestras opciones. Pensamos solo en el partido del viernes contra el Sopron. Es una Final Four e iremos con todo".

Semifinales: "Sopron ha cambiado un poco y somos equipos que nos adaptamos muy bien. Seguro que tienen ganas de la venganza de la temporada pasada. Será un partido muy duro".

Mensaje como capitana: "Creo que estamos en este punto de la temporada en el que llegan los momentos importantes. Hemos sabido disfrutar pese a las adversidades. Hay que seguir con los detalles que nos dan desde el staff y no nos podemos excitar de más. Hay que estar con el foco puesto".

2011 similitudes: "Nos ayuda disfrutar de algo que hemos ganado. A lo mejor vamos a la final contra un equipo que no es imbatible. Entre Roberto y yo hemos jugado 16 Final Four".

Copper: "Estará motivadísima. Viene del verano que viene y es una cita importante. Ayudará al máximo al equipo".