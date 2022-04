Maite Cazorla ya sueña con la Euroliga: "Ojalá lleguemos a la final"

"El hecho de que no esté Ekaterimburgo deja abierto el título a cualquiera, pero primero hay que pensar en el partido del Sopron", ha comentado la jugadora del Perfumerías Avenida

Maite Cazorla, jugadora del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA antes de poner rumbo a Estambul (Turquía) para disputar la Final Four de la Euroliga.

Final Four: "Estamos con muchas ganas de llegar allí y poder seguir trabajando para disfrutar de esta Final Four, que creo que es muy ilusionante".

Qué le dicen Silvia e Íñiguez: "Tenemos que ser nosotras mismas, estar concentradas y con ganas, aunque la motivación nos sobra".

El título, muy abierto: "El hecho de que no esté Ekaterimburgo deja abierto el título a cualquiera, pero primero hay que pensar en el partido del Sopron, que es el único que tenemos de momento. Ojalá lleguemos a la final".

Avenida puede ser campeón: "Hay una posibilidad y es lo que queremos".

Físico: "Estamos cansadas, pero el hecho de jugar una Final Four hace que el ambiente esté por encima de lo físico".

Nivel personal: "Hay nervios, pero de los buenos. No creo que me pase solo a mí, sino que creo que también a muchas. Tengo ganas y una motivación extra porque el año pasado me lesioné en la final".

Katie Lou: "Es una jugadora que aporta muchísimo a este equipo y el tener a alguien más en la rotación siempre ayuda".

Afición: "Que nos animen desde casa. Está muy lejos y no pueden viajar, pero sentiremos su apoyo".