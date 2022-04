La importancia del cabecero de cama para nuestro descanso

Aunque muchos consideran el cabecero de la cama un simple elemento decorativo, lo cierto es que también nos ayuda respecto al descanso. Ubicado en la parte superior de la cama, consigue que ganemos un mejor equilibrio a la hora de dormir y tengamos una postura bastante más cómoda.

Lejos de los dichos que han salido recientemente y de escuchar a esas personas que aseguran no necesitar este accesorio para lograr el sueño, nos encontramos con un artículo que resulta esencial y al que le debemos muchas fórmulas de rehabilitación que no nos dan otros ejercicios.

¿Cuáles son los beneficios de dormir con un cabecero de cama?

Los cabeceros de cama son muy útiles para el descanso de cualquier persona que quiera tener un cuerpo en forma para las actividades que debe realizar en el día a día. Al margen de su interés decorativo -existen modelos que están diseñados casi en exclusiva para esto- es importante señalar algunos aspectos que lo hacen único para conciliar el sueño que acumulamos durante las diferentes jornadas:

¡Adiós al movimiento de la almohada!

¿Cansado de ver cómo tu almohada va de un lado a otro de la cama? El cabecero ayuda a que ésta no se quede entre la pared y el colchón o, en el peor de los casos, la veamos tirada en el suelo a la mañana siguiente. Evitando el desvelo si estamos de mal dormir, ya tenemos algo con lo que haber ganado.

Armoniza la estancia

Dentro del dormitorio la cama es una pieza clave, ese elemento que cobra el completo protagonismo cuando llegamos y para armonizar la estancia al máximo, nada mejor que un cabecero de color o que vaya a juego con alguna de las partes de la habitación. En diseños muy distintos, sea lo que sea que busques, aquí podrás hacerte con ella.

Buena postura para leer

¿Eres de los que se lleva un libro a la cama? Si la respuesta es sí, el respaldo te valdrá para acoger una buena postura al leer y es que, atrás quedan esos tiempos en los que el colchón era un sitio donde solo se dormía. Por supuesto también es útil si tenemos una televisión en la pared o chateamos con el ordenador. ¿Te animas?

Barrera aislante

¿Sabías que el cabecero de la cama ejerce como barrera aislante para mantener la temperatura de forma ordenada? Preservando el clima durante el invierno, impide que el calor se escape por los huecos y así dormimos mucho mejor en las épocas de frío. Ideal para sitios donde caen heladas, es un elemento que siempre debemos tener en cuenta.

Cuida de tus cervicales

La postura en la que dormimos determina el que tengamos (o no) una buena salud corporal, el que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Para esto, la ayuda de un respaldo que esté alineado con el colchón se hace fundamental y es que no hay nada como llegar cansado de un largo día de trabajo y saber que vamos a tumbarnos en un sitio más que confortable para el organismo.

¿Dónde podemos comprar un buen cabecero para la cama?

Ahora que sabemos los diferentes beneficios que tiene un cabecero para la cama y la forma en la que influye en nuestro descanso, seguro que te estás preguntando dónde hacerte con ese que te cambie la vida, que le de a tu cuerpo parte de lo que necesita a fin de que te sientas confortado.

Decor Quality es una tienda de productos para el dormitorio o la sala de estar con años de experiencia en el mercado y que cuenta con una amplia gama de artículos de entre los que puedes escoger. Aquí, además de almohadas viscoelásticas y bases para el colchón, también hay contenidos que inspiran de cara a tu habitación.

Con todas las garantías del fabricante, tanto si lo que buscas es un cabecero cama 150 como si has visto un somier que no puedes dejar escapar, en esta ecommerce tienes todo lo que siempre has soñado para tu descanso pero sin olvidarnos de lo importante que resulta la decoración en muchos casos.

Siempre pensando en el cliente como el protagonista de nuestros artículos, incluso si hay algo que has visto en otros sitios y quieres saber si se te puede traer, nosotros nos ponemos a disposición para darte una solución efectiva o, en el más hipotético de los casos, ofrecer la alternativa que prestamos.

La importancia del cabecero de cama para nuestro descanso es crucial y por ello debemos prestar atención al elemento como si fuese uno de los ingredientes principales de ese cóctel que preparas para una cena con invitados. Hoy, con las tiendas cargadas de opciones a medida, incluso te puedes hacer con ese que se ha diseñado de forma exclusiva para tus necesidades inmediatas. ¿Nos dices qué es lo que quieres?