Regalos con trampa

Todos los regalos incluyen un mensaje, pero no siempre es de cariño o de gratitud, también puede ser de interés.

Cheque cultural

Los jóvenes españoles, hoy por hoy, todos tienen acceso a la cultura en todas sus manifestaciones: libros, música, cine, teatro, conciertos, visitas a museos, exposiciones, conferencias… gratis o casi gratis. Pero el Gobierno, pese a la crisis económica que sufrimos, ha decidido regalar un cheque de 400 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años para que los gasten en cultura, ni a los que cumplan 17, ni a los que cumplan 19, solo a los que en 2022 cumplan 18. ¿Por qué?

Regalo con truco

No hace falta pensar con toda la cabeza para darnos cuenta de que es un regalo con truco. El próximo año tocan elecciones generales, los que este año cumplan 18 podrán votar por primera vez, y es una forma muy sutil de pedirles el voto a cambio del cheque. Nada nuevo por otra parte.

El más absurdo de los regalos

Legislatura tras legislatura hemos visto cómo los dos grandes partidos se la pasan de campaña electoral. Todo vale para hacerse una foto que nos haga creer que somos su preocupación, que merecen nuestro voto para seguir avanzando, que votar al contrario es cavarnos la tumba, pero llegadas las elecciones, tanto un partido como el otro, se dan cuenta de que la tumba se la han cavado ellos, y es tal el miedo a tener que recoger los bártulos y pasar a la oposición que no dudan en hacernos un regalito de última hora para conseguir los votos que no han sabido ganarse trabajando por nuestros derechos. Ha habido medidas acertadas, y aunque no deja de ser triste que se tomaran por esta razón, justo es valorarlas; las ha habido buenas, pero tan mal organizadas por las prisas, que acabaron siendo malas, pero regalar un cheque cultural a quienes pueden disfrutar de la cultura en todas sus manifestaciones de balde o casi por cumplir 18 años para arañar votos es una medida tan absurda que lo esperado es que surta el efecto contrario.

Razones para el fracaso

Lo normal es que los dieciochoañeros cojan el cheque, se lo gasten en cualquier capricho y ni siquiera entiendan el mensaje. Lo que no es normal es que los que cumplimos más de 18 años nos olvidemos de que con nuestro dinero se les ha hecho un regalo que no necesitan cuando crece el número de familias que no pueden llegar a final de mes y decidamos botarlos, pero con b, no con uve. Y las próximas generales, salvo que las gane el que más parientes tenga, porque tener un político en la familia, lo vemos a diario, sí es un cheque rentable, ya veremos si las gana alguien o volvemos a las andadas.