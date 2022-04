Las novedades en el currículo de Bachillerato que será aprobado este martes

El Consejo de Ministros aprueba este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, el Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, según han informado fuentes gubernamentales. Estos cambios se implantarán en el año académico 2022-2023 para 1º de Bachillerato y en el curso 2023-2024 para el 2º curso.

Según la norma, el estudio de Historia de España de 2º se centrará en la etapa contemporánea, desde 1812. "En mi último curso de Bachillerato, yo no estudié toda la Historia española desde la Antigüedad hasta la actualidad. Hay muchas generaciones de españoles que no han estudiando más que la edad contemporánea porque no es la única materia de Historia que hay en la enseñanza", ha dicho en declaraciones a los medios el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Tiana ha argumentado que hay "muchos países" que siguen este modelo, con el ánimo de poder profundizar más en la materia. "En Francia se estudia, al final del Bachillerato, la historia desde la Segunda Guerra Mundial para acá y en otros países se estudia la del Siglo XX y comienzos del XXI. No somos una excepción", ha subrayado.

En relación con la titulación, la norma establece que los alumnos podrán obtener el título cuando aprueben todas las asignaturas del ciclo. No obstante, mantiene la excepción de poder conseguirlo con una pendiente, si así lo decide el equipo docente, en caso de que considere que ha alcanzado los objetivos y competencias; que no se haya ausentado de manera continuada y no justificada a clase; que se haya presentado a todos los exámenes; y que la media de las notas obtenidas en todas las materias sea igual o superior a cinco.

Así, un alumno que haya aprobado todas las asignaturas excepto una, podrá presentarse a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), si cumple dichos requisitos. "Les hemos puesto condiciones. No es que se ahorren una materia. No es eso en absoluto. Es que en determinadas condiciones puedan compensar", ha explicado Tiana ante las críticas, al tiempo que ha recordado que en el ámbito universitario esto ya es posible.

Respecto a la promoción, los alumnos pasarán de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Otra novedad es que, si bien la superación de las materias de 2º estará condicionada a la superación de las materias de 1º, el alumnado podrá matricularse de asignaturas de 2º sin haber cursado la correspondiente materia de 1º "siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo". En caso contrario, deberá cursar la asignatura de 1º.

La evaluación será "continua y diferenciada según las distintas materias" y será el profesor quien decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado, otra diferencia significativa con respecto a la ESO, donde se eliminan este tipo de pruebas.

De manera excepcional, se permite que los alumnos puedan cursar el Bachillerato en tres cursos en lugar de dos, en aquellos que lo requieran por sus "circunstancias personales, temporales o permanentes". Se refiere a quienes cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, los que sean deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, o quienes presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo.

Cinco modalidades de Bachillerato

El Bachillerato tendrá cinco modalidades: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro General. Dónde se imparten, lo decidirán las comunidades autónomas.

Todos los alumnos, independientemente del Bachillerato que elijan, cursarán Educación Física en primero, Filosofía en primero e Historia de Filosofía en segundo, Historia de España en segundo, así como Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (normalmente inglés), tanto en primero como en segundo. Al impartirse en ambos cursos, serán las que más horas tendrán, con 210 cada una. El resto tendrán 70 horas, excepto Educación Física, que contará con 35 horas.

Una novedad que recoge la norma es que cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, se facilitará que se pueda cursar alguna asignatura de manera online o en otros centros. Además de las asignaturas comunes, los estudiantes tendrán que cursar otras materias específicas, a elegir por el alumno, según la modalidad de Bachillerato que escojan. Cada asignatura de modalidad se impartirá durante 87,5 horas.

En la modalidad de Ciencias y Tecnología, los alumnos cursarán Matemáticas I y las dos restantes las tendrán que elegir de un total de cuatro que se ofertan, entre las que se encuentran Tecnología e Ingeniería o Biología, Geología y Ciencias Ambientales. En Humanidades y Ciencias Sociales, podrán escoger Latín I o Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, y tendrán que elegir otras dos, que podrán ser desde Literatura Universal, a Griego I o Economía. En segundo, podrán elegir desde Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, a Geografía o Historia del Arte, entre otras.

El alumnado que opte por la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño tendrá que cursar Dibujo Artístico en primero y segundo, además de otras dos materias como pueden ser Cultura Audiovisual, Proyectos Artísticos o Volumen. Por su parte, los alumnos de Música y Artes Escénicas cursarán en primero Análisis Musical I o Artes Escénicas I, así como otras dos materias, que podrán ser Coro y Técnica Vocal I, Cultura Audiovisual o Lenguaje y Práctica Musical. En segundo podrán cursar Historia de la Música y de la Danza o bien Literatura Dramática.

En cuanto a los alumnos del Bachillerato General, cursarán, en primero, Matemáticas Generales, y tendrán que elegir otras dos materias, una de las cuales podrá ser Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial. La otra u otras dos, si no coge esta materia, podrán ser cualquiera de las materias de modalidad de primer curso que se impartan en las demás modalidades de Bachillerato. En segundo curso, estudiarán Ciencias Generales y otras dos materias de modalidad, una de las cuales podrá ser Movimientos Culturales y Artísticos. La otra u otras serán de otras modalidades de Bachillerato.

Según Tiana, esta modalidad General "permite establecer trayectorias más personalizadas del alumnado", y que no se vean forzados a llevar una vía muy ceñida, sino que puedan elegir con mayor capacidad de discreción".

En total, el diseño curricular se compone de 42 asignaturas, entre materias comunes y de modalidad a elegir por los alumnos. El Ejecutivo plasma su voluntad de que el Bachillerato incorpore la perspectiva de género y fomente la igualdad. Este enfoque está recogido prácticamente en todas las materias, como por ejemplo, en Historia de Filosofía donde estudiarán autoras como Hipatia de Alejandría, Mary Wollstonecraft, Hannah Arendt o Simone de Beauvoir.

Finalmente, sobre las críticas que apuntan a que la flexibilidad del decreto puede llevar a una mayor desigualad entre territorios, Alejandro Tiana ha defendido que es "positivo" porque ofrece "la posibilidad de sacar lo mejor de la profesionalidad de los docentes". "Nosotros les damos unas directrices sobre qué tienen que hacer, pero ellos son los profesionales que lo van a llevar a cabo", ha zanjado.