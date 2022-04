La lucha silenciosa

La literatura se escribe con el alma a veces. No se escribe con la razón; o no se parte de la razón para llegar a ella. La razón, como lo son las rudas para un coche, solo forma parte del sistema conducido, repetimos, por el alma, en casos como el del poema de Caroline Rohde-Nielsen, de nacionalidad noruega.

Salamanca, como lo sabemos quienes de la apacibilidad de su vivienda hemos gustado (palabras de Cervantes), con su monumental estructura de piedra eterna le enseña constantemente al espíritu las lecciones más inagotables de armonía e ingenio, de magnanimidad y recogimiento, de ciencia y misticismo. La escondida senda de los santos en algún lugar del perfil del aire se alcanza a atisbar al vuelo.

Esa pedagogía adoctrina al espíritu en un saber inagotable, a veces descrito en los libros como sabiduría. El paso del tiempo así, al modo de la clásica gota de agua constante y sonante sobre la piedra horadada bajo su yugo, el tiempo así opera sus efectos sobre la persona expuesta a esa realidad inabarcable de Salamanca. La sustancia de la materia cambia y se vuelve otra en el interior del ser.

Después, a la vuelta de la esquina, y con otros años más a cuestas, aquella iniciación ha cobrado carta de naturaleza en la persona y el individuo puede echar mano de esos talentos invertidos en su interioridad para apreciar el mundo exterior con base en ellos. Encuentra cosas que otros no ven. Mira los secretos de la creación ocultos a plena vista. Observa, se acerca y sin que nadie más lo sepa, sin que ella o él mismo lo sepa, vence. Está aquí entre nosotros, pero ya no pertenece a este mundo. Se ha retirado a un desierto muy distante, a una lejanía en el mar adonde las sirenas nunca han llegado.

Los pensamientos de arriba, desde luego, no son míos… O sí son míos, yo los estoy escribiendo en este instante cuando el planeta tierra gira alrededor del sol y en mi ventana entra la noche con su susurro apagado. No he abierto ningún otro libro para copiar los párrafos de arriba. Mas digo que no son míos porque no tienen como causa ningún punto de partida ubicado en algún lugar del mapa de mi persona. En cambio, los hace posible Caroline Rohde-Nielsen, autora del poema citado abajo.

La composición, debido al sistema para editar los escritos, probablemente sufra alguna modificación en su ordenamiento. El encabalgamiento tal vez se muestre perturbado. No obstante, confiamos en conservar la mayor parte de su significado en la disposición ofrecida. Como lo decíamos en un inicio, en esta obra el corazón se expresa al rojo vivo. Suena una voz clara y distinta. Las operaciones intelectuales se han puesto al servicio de la verdad. El mundo de todos los días, al toque de la pluma de Caroline, se vuelve otro: se vuelve el que siempre ha sido desde un inicio y el que nunca dejará de ser por más que generaciones y generaciones de mujeres y hombres se esfuercen por desgastar lo que no tiene manera de empobrecerse.

? ? ? ?

La lucha silenciosa

Caroline Rohde-Nielsen

Busco

un rincón mío en el que escuchar a mis pensamientos

un oasis para el espíritu machacado por tanto ruido

Hay tanto ruido

de coches en prisa para llegar a hora

de vecinos renovando su sala de estar para estar

(un rato)

de tarjetas de visita reclamando respeto

de avaricia vestida en traje

contribuyendo al producto nacional

de bombardeos televisados que sí han tenido lugar

en plena civilización escandalizada

(¡Aquí no! ¡No otra vez!)

Es fácil perderse entre tanto ruido

darse por vencido por tanto signo de exclamación

entregarse al ruido, como si fuera todo

dejarse llevar por el grito:

¡Escúchenme! ¡Déjenme pasar!

Yo, sin embargo, practico los paréntesis

y los signos de interrogación

(¿Empeño fútil? Ya me dirán.)

Somos en minoría, yo y los míos

pero de esta secta nunca me alejaré

Es cierto que el caos nos tiene integrados

pero las palabras también nos pertenecen a nosotros

Con ellas seguiremos creando paisajes nuestros encantados

hasta que no haya ya silencio para alimentarnos la voz

? ? ? ?

2 de abril de 2022

[email protected]