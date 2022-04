La 'final de las finales' del Salamanca UDS: paso hacia la salvación... o el abismo en Avilés

La 'final de las finales' del Salamanca UDS ha llegado. Y en ella se puede dar un paso hacia la salvación... o el abismo en Avilés (sábado, 17:00 horas). De este modo, los blanquinegros visitarán al equipo que actualmente marca la salvación con la idea de sumar su segunda victoria seguida y aprovechar el cambio de entrenador blanquiazul.

Entre tanto, la enfermería del conjunto blanquinegro ha dejado muy tocado al plantel con las bajas por lesión de Juancho y Liam, mientras que Télles tampoco estará disponible por sanción. Por su parte, Willy subirá desde el filial para completar la lista de convocados.

"Desde el primer día nunca les he dicho nada de empates. Ni con el primero ni con el último. Si al final del partido se dan las circunstancias, a lo mejor sí. Pero no es la mentalidad. No estamos en situación de sumar uno", ha dicho un María que contará con el apoyo de la afición.