"No se pueden ofrecer ayudas a costa de empresas y autónomos, se tendría que haber hecho de otra forma y no a la carrera"

“Una locura”. Así define Petra Mora la situación que este viernes se ha vivido en la gasolinera Mora Oil que regenta en Peñaranda, estación que también se ha visto afectada de manera directa por la entrada en vigor este pasado viernes de los planes de descuento en carburante activados por el Gobierno nacional, que le ha llevado a poner por adelantado esos 20 céntimos de euro acordados como descuento por litro para tratar de paliar la histórica escalada de precios que están viviendo los surtidores.

Una complicada nueva realidad que a gasolineras como la suya, con abanderamiento propio y gestión familiar, les supone un esfuerzo económico cuyas dimensiones aún no han podido calcular, pero sobre las que ya trabajan para tratar de mantener el servicio y la plantilla laboral, no con poco esfuerzo.

Un arranque de este nuevo plan de precios y una adaptación tecnológica para ello que, asegura, “no ha dado tiempo para poder adaptar los sistemas informáticos. Yo en Peñaranda si he podido pero Zamora la he tenido cerrada hasta tarde del viernes ya que los informáticos también están desbordados. Y nosotros también”, mientras que a nivel de usuarios, la fotografía la define en pocas palabras: “la gente hacia cola esperando, ha sido una locura”.

Un descuento aplicado, que para gasolineras como la suya supone, tal y como explica Petra, “un gran esfuerzo si no ingresan pronto los adelantos. Es mucho dinero el que vamos a poner por delante sin saber cuándo lo vamos a recuperar. Para aguantarlo tienes que tener un colchón o pedir préstamos, sino es imposible”, mientras resigna con un “paciencia, es la madre de la ciencia, no queda otra” a esta nueva situación que ha llegado para quedarse en las gasolineras durante los próximos tres meses, algo que también sobrevuela en el pensamiento de los trabajadores que, en el caso de la de Petra, afirma que “intentaremos seguir todos adelante”.

Un incierto escenario que no deja de generar una reiterada queja que ha dejado patas arriba el sector. “No se pueden dar ayudas a costa del tejido empresarial y los autónomos. Creo que se tenía que haber hecho de otra forma y, de cualquier manera, nunca de un día para otro porque es una locura”.