Ariadna Salamanca, un segundo hogar para las personas con TEA

La RAE define el autismo como un Trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Un trastorno cuyo origen es desconocido y para el que no hay unos marcadores específicos para su diagnóstico. Para conocer más sobre este tema, SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Elena González, logopeda; Mari Ángeles Beltrán, directora del centro de día y Carmen Calvo, presidenta de la Asociación de Personas con Autismo de Salamanca Ariadna.

Desde Ariadna destacan que el TEA (Trastorno del Espectro Autista) no tiene marcadores, pero sí que se sabe que tiene una cara genética muy amplia. Se diagnostica una vez que el niño ya ha nacido. Sin embargo, y a pesar de los avances, “a veces los diagnósticos están muy demorados porque hay personas que no están muy entrenadas y no saben diferenciar bien los rasgos”.

Hay unas pruebas que puede desarrollarlas un pediatra cuando el bebé tiene 18 meses. “Son unas preguntas que les vas haciendo a la familia y te van saliendo unos marcadores, y ya sabes si hay riesgo o no. No diagnostica, pero va poniendo en aviso de que hay algo”.

El autismo afecta más a hombres que a mujeres, aunque la situación está cambiando. “En mujeres se diagnostica más tarde, hay como un sesgo que las niñas se está viendo que son diagnosticadas con menor frecuencia”.

Actualmente se diferencian tres tipos de grados en las personas con autismo, basadas en el DSM5. “Según los apoyos que la persona necesite dentro del diagnóstico, y dentro del grado de dependencia. Ahora va todo es un espectro, que tienes dos afectaciones pero que en cada persona una categoría puede estar más o menos afectada. En cada persona ese trastorno se manifiesta de manera diferente”, añaden.

FUNDACIÓN ARIADNA

En este año 2022 la Fundación Ariadna cumple 30 años de vida. Un Centro cuyos fines son claros: defender los derechos de las personas con TEA, su desarrollo, tratamiento y plena integración social, así como llevar a cabo diferentes acciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas.

Para ello, un equipo de profesionales se encuentra entre el Centro educativo La Cañada y el Centro de Día ‘Los Cedros’. El colegio es un centro específico de autismo. “Tenemos niños desde que son diagnosticados. Ahora hay desde Educación primaria y luego transición a la vida adulta, de 6 a 21 años”. Por otro lado, también disponen de un Centro de Día donde están las personas de 21 años en adelante, en él realizan diferentes actividades.

Junto a estos dos centros, desarrollan otras actividades de ocio y respiro familiar, la escuela de padres, diagnóstico y evaluación y servicio de promoción a la autonomía personal.

Sin embargo, desde Ariadna también luchan por conseguir mejoras para las personas con TEA y para sus familias. “El cuidado del cuidador está totalmente abandonado y es muy importante, intentamos llevarlo a cabo, pero el tiempo es el que es y muchas veces no se puede atender”.

Uno de los temas por el que más están trabajando es el de los graves problemas de conducta que se presentan en algunos chicos. “Estamos luchando porque no está contemplado de manera específica. A nivel de ratio, de coste de plazas porque es verdad que hacen fata otros profesionales. La experiencia nos ha demostrado que una atención específica y personalizada reduce drásticamente los problemas de conducta”.

El inicio de la pandemia del que ya se han cumplido los dos años, supuso un efecto muy importante para las personas con TEA. Y para los chicos de la Fundación Ariadna no fue una excepción. “Fue brutal, estos chicos siempre trabajan por rutinas, apoyos visuales e información muy concreta. Su nivel de comprensión es de unos niveles muy bajos, a algunos chicos les ha afectado más que a otros, pero a los que tenían muchas rutinas de ocio, con sus familias, se le intentaba explicar con apoyos visuales, pero fue muy difícil. Han sufrido mucho”. La vuelta al centro al retomar las actividades fue una combinación de “ganas” pero también “ha costado”.

LA GENTE ESTÁ MÁS INFORMADA

Desde la Asociación Ariadna destacan que la sociedad ya está más informada que hace unos años, pero que aún hay trabajo por hacer. “Poco a poco se va ganando en sensibilización, en comprensión, pero todavía hay barreras que hay que superar, pero la gente ya está más implicada”.

ARIADNA EN EL MUNDO RURAL

“Hay más demanda, de hecho, en la asociación está habiendo un servicio con puntos de atención TEA que se ha abierto uno en Béjar. Se van a abrir en diferentes localidades, sobre todo del mundo rural, para facilitar la atención y que no se tengan que desplazar hasta aquí. Y también estamos haciendo mucha campaña de sensibilización”.