El transporte, la energía y la crisis.

Abandonada hace décadas la socialdemocracia, y la democracia cristiana, responsable en aras de un neoliberalismo salvaje con tufo a siglo XIX, hay quien hace tiempo aboga por repensar el país, su economía, desde la más amplia participación ciudadana, lejos de la demagogia y la falsedad, con una perspectiva real de sostenibilidad. Por poner algún ejemplo, siempre se propone bajar impuestos, pero nunca tras una reflexión sobre cuántos, quién y cómo se pagan los servicios públicos, o las subvenciones de estos días. Por supuesto la derecha sigue apostando por la falsa curva de Laffer. También parece irrelevante la deuda pública española de casi el 120% del PIB, multiplicada por 3 desde 2009. La pandemia, otro ejemplo, mostró como la reconversión industrial de los años 80-90, consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, fue en realidad un desmantelamiento que nadie ha intentado reparar, y esto nos ha dejado al pairo en un momento de necesidad (a todo Occidente en realidad).

Extraídos del Informe 2020 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Universidad de Comillas-BP

La actual crisis acelera el sobrevenido problema energético y nos vuelve a pillar contemplando la luna, más dependientes que nunca. La pasada semana trajo un “paro” del transporte de mercancías por carretera donde se expresaba muy bien el cambio, no para bien, en la economía. Básicamente eran autónomos, cuando no hace tanto apenas existían esos supuestos pequeños propietarios. Con sorprendente apoyo ultra, los defensores de las tesis neoliberales que precisamente han llevado al sector a sus graves problemas. Sobredimensionado y mal pagado, gracias al “libre mercado”, cuya extraña competencia imaginaria supone la continua subida de precios de servicios básicos, desigualdad y precariedad. El malestar se extiende, pero parece estar errando mucha gente otra vez al buscar soluciones, como tras la crisis del 29.

Observatorio del transporte y la logística en España OTLE

Centrándonos en el transporte, muchas veces he insistido en lo equivocado del modelo español, una llamativa excepción en Europa. Según el Observatorio del transporte y la logística en España, en 2019 menos del 2% del transporte interior de mercancías, el 72% con origen y destino nacional, lo hizo por ferrocarril. La media de la Unión Europea tampoco es para tirar cohetes, el 18’7%. Mientras se han invertido decenas de miles de millones en autovías y vías de alta velocidad (para viajeros). Prácticamente todo se mueve por carretera, impulsados sus vehículos con derivados del petróleo importados íntegramente. Además, se condescienden trampas en la electricidad.

Extraído del Informe 2020 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Universidad de Comillas-BP

Nuestra dependencia energética es abrumadora. No se ha aprovechado la mayoritaria sensibilidad y predisposición ciudadana para afrontar los graves efectos del Cambio Climático y la Contaminación, cambiando los modelos. Causantes de decenas de miles de muertes prematura cada año sólo en nuestro país. Ni se busca dar mayor protagonismo al ferrocarril. En cambio, según la futura ley de movilidad sostenible, de la coalición progresista con algún partido ecologista integrado, el transporte ferroviario “no suele ser la mejor solución para los territorios de baja densidad de población", "Ninguna sociedad puede permitirse financiar con dinero público trenes que vayan vacíos”, pero sí vías de alta velocidad con un uso ridículo.

Extraído del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática OTEA. Obsérvese como al fin de la pandemia vuelven a subir las emisiones. 1990 es la fecha de referencia, pero no es 0%, sino 100%.

Subvencionar gasolina a todo el mundo no ayuda precisamente a reducir su consumo. Una cosa es auxiliar sectores concretos en situación de emergencia, pero los demás ¿dónde queda la progresividad de la Constitución?. Según parece, no cabe la posibilidad de subvencionar el uso del transporte público, o la puesta en marcha de todos los servicios ferroviarios previos a la pandemia, con precios bonificados y sistemas de abonos eficaces. Trasladar mercancías al ferrocarril se juzga un imposible, no tengan que reconvertir el sector de la carretera, sinónimo en España de dejar en la calle a la mayoría.

Extraído del Informe 2020 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Universidad de Comillas-BP