María descarta a Liam y Juancho para Avilés: "Es importante porque es un rival que está cerca de nosotros"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido con el Real Avilés.

Convocados: "No hay lista. Viajan todos los sanos. Liam, Juancho y Télles son bajas".

Ganas del partido: "Son tres puntos más. Es importante porque es un rival que está cerca de nosotros".

Ánimos: "Semana atípica al jugar el sábado y no me excuso, pero todo fortalece al jugador. Al ganar, la semana es de otra forma. Quiero una versión mejor. La última acción del Navalcarnero no nos la pueden hacer".

Avilés: "No hay scouting del equipo en sí porque no tengo ningún partido con el nuevo entrenador. Se examina con lo que había. Siempre hay alguna incógnita".

Nuevo entrenador: "No nos da ventajas. Para ellos es un revulsivo. No va a ser excusa. Nos tenemos que centrar en nosotros".

5-3-2: "Veremos a ver. Hay bajas. Estamos escasos de jugadores y se puede variar. Hay que adaptarse a la plantilla".

Afición: "Igual que otros días han ido pocos, este es un plus más que vayan casi dos autocares. Es fenómenal".

Benítez: "Se lo dejé claro. Son dos buenos porteros. No doy explicaciones porque si no esto es un confesionario. Ya somos mayorcitos. Aquí no se dan explicaciones".

Duelos directos: "No miré. Iré a ver dos partidos el domingo, tengo que pedir acreditaciones, hacerme el 'bocadillín... Claro que puede ser importante porque no todos suman".

Empate es bueno: "Desde el primer día nunca les he dicho nada de empates. Ni con el primero ni con el último. Si al final del partido se dan las circunstancias, a lo mejor sí. Pero no es la mentalidad. No estamos en situación de sumar uno".