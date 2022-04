La iniciativa de Bea, madre de un niño con TEA: “No te puedes cruzar de brazos, tienes que hacer todo lo posible”

Bea es la madre de Asier, un pequeño de 5 años diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y que ha comenzado a pronunciar sus primeras palabras el pasado mes de febrero. Viven en Aldeatejada y es en ese municipio donde ha puesto en marcha una iniciativa para dar mayor visibilidad a las personas con autismo.

Tiene claro que “no te puedes cruzar de brazos, tienes que hacer todo lo posible”, y por ello, con motivo de este Día Mundial del Autismo, 2 de abril, ha organizado junto con la madre de un niño del colegio que ha trabajado en un centro de diagnóstico de personas con autismo, una charla orientada hacia los niños y que se ha celebrado el día 1 por la tarde. Después, ha leído un cuento para la diversidad, han hecho una guerra de pompas y un gran mural con manos azules. Además, a los compañeros de clase de Asier les ha regalado una tarjeta con una pulsera que ella misma ha hecho.

Junto a esto, en diferentes establecimientos del pueblo ha puesto carteles con un lazo azul, y desde el viernes las letras de la entrada de Aldeatejada lucen un gran lazo azul de tul junto con una pancarta que ella misma ha hecho. “El pueblo se ha volcado. Estoy muy contenta porque el cole también lo han decorado”, destaca Bea.

“Asier para mi es mi motor, es el que me da fuerzas para hacerlo” y tiene claro que con estas pequeñas iniciativas puede ayudar a otros niños y a otras familias. “Quiero que sepan que, aunque es difícil, no están solos. Los niños con TEA son superhéroes, al final son ellos los que se tienen que adaptar a una sociedad que no está adaptada para ellos”.