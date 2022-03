Roberto Íñiguez, nombrado el entrenador del año en la Euroliga por segunda vez seguida

Roberto Íñiguez ha sido nombrado el entrenador del año en la Euroliga Femenina por segunda vez seguida. El técnico ya logró el galardón la temporada pasada, aquella en la que el Perfumerías Avenida también se metió en la Final Four, y su talento ha vuelto a verse reconocido.

The mastermind of another phenomenal @cbavenida campaign

Congratulations to the #EuroLeagueWomen Coach Of The Year, @Robertoih5