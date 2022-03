El 'Béjar Blues Festival' pone fecha y artistas a su edición de 2022

Aunque todavía quedan unos meses, son muchos los aficionados al blues que están apuntando en su agenda una cita imperdible dentro del calendario de festivales del año 2022. El Festival Internacional de Blues Ciudad de Béjar alcanzará su edición número 23 y lo hará regresando en sus fechas habituales, al mes de julio, concretamente a los días 15 y 16 de dicho mes.

Miguel Ángel Sánchez Paso, director del festival bejarano, muestra su alegría por que este año “podremos bailar y disfrutar del hábitat habitual” que tendrá como epicentro de este la Plaza de Toros de “La Ancianita”. Además de los conciertos en ese lugar, Sánchez Paso indica que el curso intensivo de blues será el “23 y 24 de junio, queremos hacer más actividades y talleres para niños, conciertos previos…. Pero todavía esta todo por cerrar”. El director recalca que municipios de la comarca y de zonas limítrofes adyacentes serán escenario de conciertos “e intentaremos ampliar lo hecho en otros años”.

Un cartel de lujo

Los días estelares serán sin duda los que se celebren en el coso taurino del paraje de El Castañar y de nuevo se apuesta por artistas de primer mundial “aunque los cachés han subido, pero afortunadamente este año se más fácil que vengan grupos de Estados Unidos que durante la pandemia”. Blues, rock, jazz y funky son algunos de los estilos que inundarán cada rincón de “La Ancianita”.

Miguel Ángel Sánchez Paso destaca algunos de los integrantes del cartel como “Tony Castro, un guitarrista de altísimo nivel o Mat Schofield también un virtuoso de las seis cuerdas. Un grupo que destacará será el del reverendo Sam Hamod, que viene de la cultura americana del góspel o Will Jacob al que acompañara el español Marcos Coll. Por ejemplo, de grupos patrios, vendrá Slide, una banda de funk creada por Chuma Segura y que tiene como voz principal a Aurora, solista del grupo Aurora and the betrayers…Va a ser un festival de mucho nivel y calidad” asegura el director del Bejar Blues Festival.