Javi Navas: "Lo que me importa es que después del partido del sábado a Unionistas le vaya bien"

Javi Navas, jugador del Zamora, visita este fin de semana a Unionistas, su exequipo, en el que será su regreso a casa después de una complicada salida hace más de un año.

Sensaciones: "Son buenas. Nos hemos propuesto hacer una Liga de once jornadas y en los dos últimos partidos hemos sacado cuatro puntos de seis. La dinámica ha cambiado y somos positivos con traernos los tres puntos del Reina Sofía".

Recibimiento: "Me quedo con todo lo bueno que viví allí, los amigos que hice y lo que me importa es que después del partido del sábado a Unionistas le vaya bien".

En descenso: "Es una final. Suena a tópico, pero es la realidad. Perdiendo tenemos pie y medio en una categoría más baja y ganando nos enganchamos a la lucha por la salvación. No miramos más que a ganar a Unionistas. Miro a mis compañeros entrenando todos los días y me cuesta pensar que somos una de las peores plantillas de la Liga, pero la clasificación dice que sí. Este fin de semana nos puede cambiar la perspectiva".

Diferencias entre Unionistas de Mori y Ayllón: "No he visto mucho jugar a Unionistas esta temporada y a los amigos que tengo dentro les que veo que tienen una situación más compleja de la que esperaban. Creo que se veían más cerca de los puestos de arriba".

Qué habla con ex como Rojo, Garay o Dieguito: "Todos los días hablamos del partido y le comentamos a los compañeros que no conocen a Unionistas del ambiente que nos vamos a encontrar el sábado".

Nivel personal: "Cuando a nivel colectivo no se está bien, hacerlo a nivel personal es complicado. La pelota no entra y mentalmente no estamos en la mejor versión a lo mejor. Nos veíamos en una situación diferente a principio de año, pero el mal inicio nos pesa".

Futuro: "Todavía es muy pronto. En lo único que pienso es en salvar al Zamora porque nos merecemos una alegría".

Salamanca UDS: "Las últimas veces que he estado en el Helmántico veo un ambiente diferente al de principio de temporada. El partido con el Avilés es importante y si le ganan es un paso de gigante. El Helmántico gana partidos y hay que echar el resto ahora".