Si hubiera que poner banda sonora al partido del domingo de este Salamanca UDS, sin lugar a duda, sería la canción de “Tacones Rojos” del colombiano Sebastian Yatra. El hit, con letra pegadiza y número uno en las emisoras musicales de nuestro país, comienza con un “Hay un rayo de luz, que entró por mi ventana, me ha devuelto las ganas, me quita el dolor…”. No se puede resumir mejor lo que sintieron los aficionados salmantinos en el Helmántico tras conseguir la victoria por la mínima frente al Navalcarnero.

Los 3 puntos logrados por los de María Hernández han devuelto a los aficionados las ganas de luchar y no arrojar la toalla. A la plantilla, la victoria le supone un subidón en cuanto a moral y autoestima. Ya era hora. Se lo merecen y era necesaria para poder seguir soñando con la salvación.

El entrenador charro volvió a apostar por el sistema del partido anterior, con un 5-3-2 y por nombres poco habituales hasta hace un par de semanas. La apuesta sigue saliendo bien. Se ha vuelto a ganar en solidez defensiva y los jugadores están cumpliendo y dando otro brío al equipo. El Salamanca llevó la iniciativa y tuvo ocasiones para ampliar el marcador. El goleador Diego Benito fue el mejor del partido con permiso de Salcedo que volvió a ser un cerrojo en la portería. Telles opositó para titular. Una pena que tenga que cumplir sanción por ciclo de tarjetas frente al Avilés. Solo el larguero evitó aumentar la cuenta y cerrar el partido antes de tiempo. Willy no tuvo su día pese a repetir titularidad, al igual que algunos defensas blanquinegros que deben espabilar y ser más rápidos.

Bien es cierto que los fantasmas del pasado volvieron a sobrevolar el Helmántico con el disparo al poste de Mendes en el descuento tras un fallo imperdonable. Afortunadamente, esta vez sí, la suerte por fin se puso del lado salmantino. Habrá que seguir trabajando y corrigiendo errores.

Lo más importante del domingo no fue únicamente la victoria. Lo más positivo, ver el Helmántico con la mejor entrada de la temporada. La afición fue el jugador número 12. Hay que seguir recuperándolos. El club, esta vez, si ha estado rápido con las gestiones del próximo viaje y el equipo no estará solo en Asturias. La política del miedo a la crítica y la nefasta idea de limitar los abonos al principio de temporada ha sido un gran error. Los seguidores son el activo más valioso del club. Hay que conseguir que sigan hasta final de temporada porque van a responder y ayudar a sumar al equipo.

Se avecina un mes de abril complicado, de esos que será necesario tener el desfibrilador a mano, con partidos difíciles pero asequibles contra rivales directos. Hay que ganar en casa y puntuar fuera.

No puedo dejar pasar por alto la buena labor de la entidad en la faceta social. Algo que se había perdido y se está recuperando con el futbol inclusivo y el programa "+ que Goles". El club debe ser siempre embajador de la ciudad y la provincia en todo este tipo de iniciativas y el futbol, herramienta de inclusión social para todos.

Al final, el Salamanca es como esa musa de la canción de Yatra de la que hablaba al principio. Te hace llorar, sufrir, pero que no paras de amar por lo que te hace sentir. Que no nos rompa el corazón y siga siendo, por mucho tiempo, la niña de los ojos de todos sus aficionados.