El 2022 de Mandi Sosa en la grada: ocho partidos sancionado en Unionistas

2022 es el annus horribilis de Mandi Sosa. No hay duda. El futbolista canario se ha pasado más tiempo en la grada que en el césped y eso siempre es una mala noticia, por lo que las críticas han aparecido. Así, el centrocampista ha estado sancionado en un total de ocho partidos, por lo que solo ha podido vestirse de corto en cinco ocasiones desde el mes de enero.

De hecho, su calvario arrancó en la última jornada de 2021, dado que en el duelo frente a la UD Logroñés llamó al árbitro "payaso" y le salió muy caro al recibir un castigo de cinco fechas sin jugar. Es decir, él se perdió los choques con el Zamora, el Rayo Majadahonda, el DUX, la SD Logroñés y el Talavera.

Sin embargo, su vuelta al ruedo tras la penitencia no fue mejor al ser expulsado por doble amonestación contra la Cultural, por lo no disputó la atractiva contienda con el Racing de Santander. Tras ello, el medio logró estar disponible para tres envites hasta que vio la roja con la UD Logroñés.

De este modo, el '9' no vivió in situ el debut de Luis Ayllón frente al Valladolid Promesas, regresó ante el Rayo Majadahonda y el hecho de encajar su quinta cartulina amarilla del curso provocó que dijese adiós a medirse al Zamora. En definitiva, los números de Mandi Sosa no son los mejores del mundo y eso se nota por el talento que atesora.