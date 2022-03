Íñiguez: "Hay detalles de mejora que nos valen para la Final Four"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido ante los medios de comunicación tras vencer al IDK en su propio feudo.

Valoración: "Estoy contento. Era un partido complicado por de lo que veníamos. Hemos ido de menos a más. Les he pedido jugar más dinámico y correr. Hemos jugado bien, pero en el último cuarto nos hemos dejado ir. He mezclado quintetos para no sobrecargar jugadoras. Tenemos que cuidarnos porque jugamos viernes y domingo".

Leo: "Es acierto porque juegas bien. Leemos bien los tiros que trabajamos. Fallamos cuando no los entrenas. Los hemos metido".

Copper da el susto: "Todas tienen ya cosas. Es muy fuerte ella. También tiene un problema en el dedo de la WNBA e igual el viernes la paramos. Hablaré con el doctor. Si se ha doblado el tobillo, igual nos viene bien".

Hof: "Está con la espalda con una contractura. La han estado tratado y hoy la hemos rotado con Bella y Fas. Ha jugado muy bien".

Nogaye: "Le va a costar. Nos ha dicho que empezaba a ir mejor. Hay que meterla poco a poco. La he visto bien".

Karlie: "Hay una cosa que es querer y ella quiere. Jugué con un americano de menos de dos metros en la ACB y fue el máximo reboteador porque quería. Ella disfruta dándolo todo".

Plan de entrenamientos: "No vamos a entrenar. Hay que jugar. Es el año que menos he entrenado de mi vida y me hace estar incómodo. Me queda poco en este negocio (bromea)".

Final Four: "No he empezado a ver Sopron porque si estamos pendientes de eso, dejaremos de hacer cosas. Hay detalles de mejora que nos valen para la Final Four. Me preocuparía desvirtuar la competición. Intentaremos ser honestos con hechos".