Unos cuantos tuits

Como apunté el otro día, el 10 de abril, en México, habrá una consulta a la ciudadanía sobre si quiere revocarle el mandato al presidente; ¿tiene oposición López Obrador?, Sí, deslavazada, desorganizada, ocupando todo el arco (desde izquierda hasta ultraderecha); ¿está promoviendo esa oposición la revocación del presidente? Pues resulta que no, que la promueven el propio presidente y su gente…

Los mismos que protestan porque el órgano electoral –al que previamente quitaron presupuesto– no le da, según ellos, suficiente publicidad.

La ciudad, y parece que el país, están tapizados de carteles, unos cuantos modelos, igual o muy similar tipografía, que promueven el apoyo a López Obrador, algunos con mensajes tan burdos como que si no votan, les quitarán las pensiones, las becas, las medicinas…

La ley dice que la revocación es algo ciudadano, apartidista, por lo que los partidos no pueden meterse… Por lo mismo, todos esos carteles, todos, están pagados por ciudadanos y ciudadanas que, en teoría, ni se han puesto de acuerdo… Y cuando digo carteles me refiero a carteles en las paredes, sí… pero también a lo que aquí llaman “espectaculares”… Imaginen el toro de Osborne… Pues así, de ese tamaño.

Hombre, cuesta un poco de trabajo creer que alguien que insulta –no descalifica, insulta– con saña a quienes osan no estar de acuerdo con él, aunque sea poquito, está peleando por el derecho ciudadano a votar contra él...

No me resulta fácil aceptar que alguien obsesionado con acumular poder y acabar con cualquier institución que pueda hacerle sombra (ya no digamos contrapeso) sea feroz defensor del voto ¡para echarlo del poder!

Es complicado dar por bien intencionado y demócrata a un señor que llama seudoambientalistas –en persona y en comunicados de su propio gobierno–a gente que le está pidiendo, con bastante respeto, que replantee una obra que va a afectar la selva en la península de Yucatán.

Alguna de esa gente, por cierto, hizo campaña en favor de López Obrador, y no en las últimas elecciones sino desde hace mucho. Según van cayendo de su gracia, los va desechando…

Esto, resumido, puse en tres tuits… Hasta #etiqueta/#hashtag le puse: #NoJodan

