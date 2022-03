"SÍ" unánime de la Corporación al Presupuesto 2022 de Peñaranda

El Presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Peñaranda ha quedado aprobado en la noche de este martes, dentro de una sesión de Pleno ordinario que ya queda subrayada en el histórico local tras contar con el respaldo unánime de todos los grupos políticos de la Corporación municipal.

Una hoja de ruta económica que contara con un importe total de 6.265.000 euros y que, en palabras de la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila “muestra un incremento con respecto al año pasado, pero siempre intentando en su globalidad favorecer la vida social y económica de nuestros vecinos. Tras dos años duros, con muchas limitaciones, intentamos que este presupuesto traiga cierta normalidad” y añade de él que “recoge el sentir ciudadano en cuanto a inversiones y pretende atender a las necesidades…nos gustaría llegar a todas pero no es posible” mientras que destaca la capacidad inversora como una de las más altas en los últimos años.

Entre los detalles del Presupuesto, la regidora municipal detallaba algunas de las inversiones más destacadas como los 200.000 euros para la mejora del acceso al polígono industrial El Inestal, los 75.000 euros destinados a la renovación de la fachada del Teatro Calderón, apartado en el que el Grupo Popular ha solicitado que se incluya la mejora de las ventanas, los 200.000 euros que se aportarán a la reforma del parque Los Jardines, a las que se suman, entre otras muchas, 90.000 euros para renovar la cubierta plana del pabellón municipal o los 20.887 euros destinados mejoras en los dos colegios públicos peñarandinos, algo que se realizara mediante una subvención de la Diputación, o la aportación de 83.000 euros para unos nuevos presupuestos participativos. A todo esto se añade que el organismo provincial ya tiene planteada una nueva fase de los Planes Provinciales, a la que concurre una vez más el Consistorio y que serán destinados principalmente en la pavimentación asfáltica de calles.

Entre todo esto también destaca novedades este año, como el aumento hasta llegar al 80% en la línea de ayudas al estudiante o la creación de una aportación destinada a favorecer la natalidad, que contara con un cheque por familia de 500 euros.

Ángel Tejeda, portavoz de Peñaranda en Común, aportaba varias enmiendas, como la creación de un concurso mural para decorar espacios públicos de la ciudad o la realización de un festival con grupos locales en las Ferias y Fiestas, propuestas que no han salido adelante aunque la regidora municipal ha manifestado de ellas que “las tendremos en cuenta igualmente y las estudiaremos sin necesidad de quitar las ayudas a la natalidad”, mientras que en lo referente al presupuesto explicaba que “son muy positivos para Peñaranda. El nivel de inversión es muy importante para este Ayuntamiento. Estamos a favor de la decisión del equipo de gobierno. Sí que pediría, algo que ya hemos hecho, una contención en el gasto corriente. La austeridad, desde la gestión coherente, debe primar en todas las administraciones públicas”.

Sergio Jiménez, líder de Ciudadanos, argumentaba su voto favorable argumentando como “entendemos que es un presupuesto que está más en concordancia con la realidad anterior a la pandemia. Pensamos que quizás sería interesante realizar recortes en materia lúdica para ser invertida la cuantía en empleo”.

Carmen Familiar, portavoz del Partido Popular, manifestaba que “esta vez no hemos considerado presentar enmiendas ni propuestas al presupuesto ya que en años anteriores presentamos algunas, aprobadas por todos los grupos, y no se han tenido en cuenta, pero, a la vista de los datos objetivos fabulosos de años anteriores en los presupuestos, los ingresos creemos deben ser más o menos los mismos, pero viendo el documento creemos que este apartado sería una muestra de un presupuesto en ingresos inflados” y destacaba que en la liquidación “se ahorraron salarios en policía, sin contar que la falta de servicios generado por el ahorro en personal de servicios culturales. Se ahorraba también en administración debido a las plazas sin ocupar, mientras que se gastaron 67.000 euros en las no ferias de los 230.000 euros presupuestados. Ayudas pandemia no gastaron ni un euro de los destinado. Pero somos partidarios en que se haga un esfuerzo en presupuestar para el común de los vecinos”.

La nueva relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento también era parte del debate de la sesión de hoy, al igual que la moción presentada por los Populares para la creación de una agenda medioambiental con las fechas más destacadas durante el año, además de diversas daciones de cuentas de Decretos.