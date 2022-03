Singulares propiedades buscan propietario en Castilla y León: Casas palacio, castillos y hasta un pueblo en venta

Para aquellos que buscan invertir en activos inmobiliarios, en Castilla y León no faltan propiedades singulares que buscan nuevos propietarios. Casas palacio, castillos, fincas y hasta un pueblo en venta se encuentran entre las propiedades que han colgado el cartel de ‘se vende’ en la. Comunidad. Quizá el presupuesto -que no se refleja en los anuncios- no sea apto para todos los bolsillos, pero eso no resta interés por conocer algunas de estas curiosas propiedades que se anuncian en uno de los portales de referencia para la venta o alquiler de activos inmobiliarios singulares. Varias de ellas se ubican en la provincia de Salamanca.

Ver la lista de propiedades en venta en la provincia de Salamanca (casas rústicas, fincas, hoteles, palacios, casas rurales y hasta un complejo turístico)

A la venta, tal y como se anuncia en el portal Lançois Doval, el edificio conocido como la Mansión de los Alimógenes de la antigua Fábrica de Harinas (actualmente Hacienda Zorita, en Valverdón). La casa fue construida por el propietario de la fábrica en 1860 junto a la presa y el molino, con impresionantes vistas al río Tormes.

Una segunda propiedad en venta la encontramos en Fuentes de Béjar. Propiedad de principios del siglo XX que se compone de un edificio de estilo arquitectónico señoría de la época, e incluso con capilla en su interior.

En la vecina provincia de Zamora se vende una casa-palacio del siglo XIX, conocida en la zona como el Castillo de Pajares de la Lampreana.

Y hablando de castillos, en la provincia de León, en Quintana del Marco, está a la venta un castillo medieval del siglo XV que perteneció a los Condes de Luna y Señores de Quiñones. Se mantiene en pie un sólido torreón, junto a la vivienda adosada al mismo y una parcela rodeada por los restos de la antigua muralla del castillo.

También en la provincia de Zamora, en concreto en Toro, se vende una antigua iglesia de la Orden Mercedaria. Datada en el siglo XVIII, ha sido completada rehabilitada.

Y hasta un pueblo en venta, Riotuerto es un pequeño pueblo situado en la provincia de Soria. El núcleo central se compone de varias edificaciones realizada en muros de piedra y cubierta en estructura de madera y teja cerámica del lugar.