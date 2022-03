Las 'Reinas' del Perfumerías Avenida, homenajeadas en el Ayuntamiento por el título de Copa

Las 'Reinas' del Perfumerías Avenida han sido homenajeadas en el Ayuntamiento por el título de Copa de la Reina que han logrado en Valencia. Así, las jugadoras, el cuerpo técnico y la directiva han recibido la invitación de Carlos García Carbayo en su 'casa' de la Plaza Mayor.

Por su parte, el edil ha comentado que "la relación entre el Perfumerías Avenida y Salamanca se ha ido estrechando en los últimos años. Os honra este compromiso como personas y deportistas. En nombre de la ciudad, enhorabuena a todos porque nos sentimos muy felices y orgullosos. Ahora llega la Final Four y algo estamos esperando con los brazos abiertos. Sois la referencia del baloncesto femenino. El club de Salamanca que nos da los mayores éxitos es el Perfumerías Avenida. Estáis en primera línea".

Mientras, Silvia Domínguez, la capitana, ha relatado que "estoy agotada, al igual que mis compañeras, porque en estos últimos dos meses nos hemos dejado el alma. No por ser rutina venir al 'Salón de Reinas' le quita importancia a lo que hacemos y hay que darle muchísimo valor a esta Copa de la Reina por todo lo que supone. No sé si había mucha gente que creía que podíamos hacerlo, pero nuestro sentimiento de pertenencia ha crecido tanto que esto es algo épico. Espero poder volver esta temporada a este lugar. Seguiremos luchando y es un equipo perfecto".

Por otro lado, Roberto Íñiguez, el entrenador, ha dicho lo siguiente: "No voy a pedir nada. Todo lo contrario. Voy a hablar con el corazón y debo daros las gracias por recibirnos. Es un privilegio porque cada vez cuesta más y es un éxito. Es como cerrar una etapa y empezar otra. Significa más que un acto protocolario. Nos ayudáis a seguir creciendo porque vienen momentos duros con equipos muy duros y debemos seguir dando pasos. Si te estancas, empeoras. Esa es mi motivación, igual que la del 'presi' y Carlos Méndez. Hay dos palabras mágicas en esta vida: gracias y perdón. A veces me sale 'el Sabina' que llevo dentro e igual metí la pata en una rueda de prensa en la que dije que no tenía el pabellón para entrenar. En ese momento hablaba un entrenador que solo quiere lo mejor para su club. Lo único que os pido es que si vuelvo a meter la pata es que no se use a nivel político. No quiero perjudicar a nadie. Te pido perdón, alcalde. No se puede pedir más. Espero que volvamos, aunque ya nos has metido presión con la Final Four, que ese ya es otro título".

Por último, Jorge Recio, el presidente, ha cerrado la ronda de declaraciones al afirmar que "voy a intentar no emocionarme porque siempre lo hago. Una de las cosas que quería decir es que estamos para celebrar la Copa y la Final Four. Las jugadoras han sabido generar una ilusión totalmente nueva con todo tipo de problemas y tiene mérito. Era un reto complicado mentalmente y aquí no hay tiempo para eso. Jugamos miércoles, viernes, domingo y luego nos vamos a Estambul. No hay tiempo para descansar y no sé cómo aguantan todos. Le has querido dar la llave del pabellón y si se las das, se la queda Roberto. Es un orgullo. Me tuve que salir del palco en los últimos minutos y cuando ganamos fue la apoteósis. Lo paso mal. Según íbamos a Valencia, les dije que ahí era la primera Copa que ganamos y lo celebramos en un restaurante al que hemos vuelto".