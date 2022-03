Así fue la noche de los Oscar para los españoles

Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Iglesias no lograron la estatuilla, mientras que Alberto Mielgo triunfaba con 'El Limpiaparabrisas', el mejor cortometraje de animación

Todas las esperanzas estaban puestas en que Penélope Cruz se llevase el Oscar a mejor actriz por su papel en 'Madres Paralelas', de hecho había muchas posibilidades de que nuestra querida actriz recogiese la estatuilla... pero sin embargo ha sido Jessica Chastain la que finalmente ha sido galardonada por 'Los ojos de Tammy Faye'.

Javier Bardem, candidato al Oscar mejor actor por 'Ser los Ricardo', tampoco se ha llevado la estatuilla, ha sido Will Smith quien ha recogido el premio después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la noche cuando le daba un puñetazo a Chris Rock.

El compositor Alberto Iglesias, que estaba nominado en la categoría de mejor banda sonora por su trabajo en 'Madres paralelas', tampoco fue premiado. Sin embargo, Alberto Mielgo hacía historia en los Premios Oscar al lograr la estatuilla a mejor cortometraje de animación por su 'El Limpiaparabrisas'.

Un posado de #Oscar. Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, juntos en la alfombra roja de los #Goya2022 https://t.co/KDmqYmoh3W pic.twitter.com/Vu1Y8YdN52 — RTVE (@rtve) February 12, 2022

Recordemos que Penélope estaba nominada al premio a la mejor actriz junto a Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ('Ser los Ricardo'), Kristen Stewart ('Spencer') y a Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye') que partía como favorita y finalmente se impuso.

A lo largo de estas últimas semanas muchos eran los actores que hablaban para los micrófonos de Europa Press Reportajes asegurando que el premio ya lo tenían con la nominación. Y lo cierto es que ambos son dos de los mayores tesoros que tenemos en nuestro país, dos personas que han derrocha profesionalidad por todo el mundo con sus trabajando frente la pantalla.

Javir Bardem además, reconocía hace unos días que "Si hay una categoría que realmente es impredecible, es la de Mejor Actriz, y eso lo hace muy excitante. Es verdad que nadie tiene ni idea de quien puede ganar. Cualquiera de las cinco actrices puede ganar, y eso hace que Penélope lo vaya a pasar peor que yo. Yo estoy muy tranquilo y evidentemente soñando lo de ella. Sería impresionante, sería maravilloso".

Penélope Cruz y Javier Bardem son marca España, no tenemos ninguna duda y lo cierto es que siguen dejando el listón muy alto con la profesionalidad que derrochan en cada uno de sus trabajos en pantalla... estamos seguros de que si en esta ocasión no ha sido, puede ser en cualquier otra. Orgullosos de ellos es poco.

Lista completa de premiados de los Oscar 2022

MEJOR PELÍCULA

CODA (GANADORA)

Belfast

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

Jane Campion - El Poder del Perro (GANADORA)

Kenneth Branagh - Belfast

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Steven Spielberg - West Side Story

MEJOR ACTOR

Will Smith - El método Williams (GANADOR)

Javier Bardem - Ser los Ricardo

Benedict Cumberbatch - El poder del perro

Andrew Garfield - Tick Tick Boom

Denzel Washington - Macbeth

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain - Los Ojos De Tammy Faye (GANADORA)

Penélope Cruz - Madres Paralelas

Nicole Kidman - Ser Los Ricardo

Olivia Colman - La Hija Oscura

Kristen Stewart - Spencer

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car - GANADORA

Flee

Fue la Mano de Dios

Lunana

La Peor Persona del Mundo

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Ariana DeBose - West Side Story (GANADORA)

Jessie Buckley - La hija oscura

Judi Dench - Belfast

Kristen Dunst - El poder del perro

Aunjanue Ellis - El método Williams

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Troy Kotsur - Coda - GANADOR

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - El Poder del Perro

J.K. Simmons - Ser los Ricardo

Kodi Smith-McPhee - El poder del Perro

MEJOR CORTO ANIMADO

El limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo (GANADORA)

AffaisOfTheArt

Bestia

Boxballet

RobinRobin

MEJOR CORTO

The Long Goodbye - GANADORA

The Dress

Alakachuu

OnMyMind

PleaseHold

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto - GANADORA

Flee

Los Mitcher Contra Las Máquinas

Rayay El Último Dragón

Luca

MEJOR DOCUMENTAL

Summer of soul - GANADORA

Ascensión

Attica

Flee

Writting with fire

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

The Queen Of Basketball - GANADORA

Audible

LeadMeHome

3 Song For Benazir

When We Where Bullies

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

No Time To Die - Sin Tiempo Para Morir (Billie Eilish y Finneas O'Connell) (GANADORA)

Be Alive - El Método Williams (Beyoncé y Dixson)

Dos Oruguitas - Encanto (Lin-Manuel Miranda)

Down to Joy - Belfast (Van Morrison)

Somwhow You Do - Cuatro días más (Diane Warren)

MEJOR GUION ORIGINAL

Belfast (GANADORA)

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

La peor persona del mundo

MEJOR GUION ADAPTADO

Coda (GANADORA)

Drive My Car

Dune

La Hija Oscura

El Poder del Perro

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune - GANADORA

El callejón de las almas perdidas

Macbeth

West Side Story

El poder del perro

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune - GANADORA

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang Chi

Spider-man No Way Home

MEJOR SONIDO

Dune - GANADORA

Belfast

Sin Tiempo para Morir

El poder del Perro

West Side Story

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Dune - GANADORA

No Mires Arriba

Encanto

Madres Paralelas

El poder del perro

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella -GANADORA

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

El método Williams

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Los Ojos de Tammy Faye (GANADORA)

El Rey de Zamunda

Cruella

Dune

La Casa Gucci

MEJOR MONTAJE

Dune - GANADORA

No Mires Arriba

El Método Williams

Tick, Tick... Boom!

El Poder del Perro

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune - GANADORA

El Callejón de las Almas Perdidas

La tragedia de Macbeth

West Side Story