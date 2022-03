El puñetazo de Will Smith a Chris Rock, que ha colapsado la gala de los Oscar

No hay gala de los Oscar que no esté protagonizada por un momento tenso y la de este año no iba a ser la excepción. El momentazo se ha producido cerca de las 05 a.m (hora española) y lo protagonizaba Will Smith cuando se levantaba y propinaba un puñetazo a Chris Rock durante la gala. Sí, como lo leen, un puñetazo en mitad del gran evento.

Chris estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas y hacía que el actor se levantase y le propinase un puñetazo que hacía gritar a todos los allí asistentes. Sin palabras, ha intentado salir del paso y ha confesado: "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión".

"Will Smith": Por este increíble momento de los #Oscars donde Will Smith le metió un puñetazo en la cara a Chris Rock por hacer un chiste de Jada Pinkett-Smith y su padecimiento de alopecia. pic.twitter.com/7PS0BLopKG — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) March 28, 2022

Las redes sociales se han llenado de comentarios y muchos son los que aseguran que se trata de una broma que ya estaba pactada entre ambos, pero lo cierto es que parece que no. Y es que tras el puñetazo, Will se ha sentado de nuevo en el lugar donde se encontraba y ha dicho en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca".

Algo que ha sorprendido muy y mucho debido a que esos términos no se adaptan a lo que tenemos asociado a la televisión americana y muchos menos a una gala como esta. Tendremos que estar muy atentos para saber si verdaderamente se trató de algo pactado entre los dos o por el contrario, este será el mayor encontronazo vivido en los últimos tiempos entre dos rostros de tal relevancia pública.