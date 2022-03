El PP, sobre el mantenimiento del deposito en la Plaza de las Culturas: "de poco han servido los arreglos si el problema y su vallado sigue estando"

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda reitera lo que consideran una “falta de interés” del equipo de gobierno en realizar los trámites para eliminar el depósito de gas ubicado en la Plaza las Culturas y el vallado que recubre el mismo.

Tal y como han manifestado los Populares a través de un comunicado, “este depósito está ubicado en suelo público, cedido en precario hace muchos años por el Ayuntamiento para dar un servicio a los vecinos de esa zona. Pero las condiciones, con el paso de los años, han cambiado. Ahora las viviendas obtienen suministro de gas ciudad; por tanto el objeto que se persiguió, hace tantos años, con la cesión en precario de ese suelo público ya no existe. Salvo una vivienda que es la detonante del problema”

“En su momento nuestro Grupo contacto con responsables de Redexis gas, titular del depósito. Dicha empresa es la primera interesada en su retirada puesto que tan sólo da servicio a una vivienda. La retirada del depósito no implicaría dejar sin servicio a esta vivienda, puesto que puede obtener ese suministro, como el resto de los vecinos, por gas ciudad” aseguran.

Tal y como manifiesta el PP, “el interés general ha de primar frente un interés particular. El equipo de gobierno no puede quedarse pasivo ante este problema que lleva enquistado desde hace muchos años. No entendemos la pasividad y la omisión en la realización de trámites para la retirada de ese depósito” y añaden que “la realidad es que esta plaza parece condenada a no utilizarse en su totalidad por los niños de esa zona. El vallado de alambre que protege el depósito ya forma del paisaje como parte del mobiliario urbano”.

Una situación, sobre la que el Partido Popular de Peñaranda afirma que “de poco han servido los arreglos realizados en esta Plaza para mejorarla. El problema del depósito y su vallado sigue estando. Esto demuestra la falta de eficacia y de interés del equipo de gobierno, que no es capaz de solucionar algo que está en sus manos y que indudablemente sería un beneficio para todos los vecinos”.