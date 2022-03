Abdominoplastia en España: cuánto cuesta y qué beneficios tiene esta operación estética

Con el paso del tiempo y, sobre todo, tras el embarazo, el abdomen de las mujeres sufre cambios verdaderamente notables. De hecho, es tras dar a luz cuando las mujeres deciden someterse a una abdominoplastia en Badajoz debido a la acumulación de grasa y a la flacidez en el abdomen como consecuencia del embarazo.

No obstante, no solo se someten a esta intervención quirúrgica quienes han dado a luz, sino que también suele ser una operación escogida por aquellas personas que han perdido una cantidad notable de peso que ha provocado flacidez y exceso de piel en la zona. Independientemente del motivo que nos empuje a someternos a esta operación, es fundamental saber escoger una clínica de cirugía estética Badajoz, tal es el caso de https://www.clinicaciplex.com/abdominoplastia/.

¿Qué beneficios tiene una abdominoplastia?

Son muchos los beneficios con que cuenta esta intervención y que pueden motivar al paciente a pasar por quirófano. Son los siguientes:

Menos propensión a ganar peso: los que se someten a esta operación son menos propensos a ganar peso y tienen más facilidad para mantener un peso adecuado. No obstante, no se ha de perder de vista que esta intervención no está indicada para adelgazar y que es imprescindible llevar unos hábitos de vida saludables para mantener el peso que se desea.

Más facilidad para practicar deporte: cuando hay mucha flacidez en la zona del abdomen o hay bastante piel sobrante, hay actividades que es más complicado llevar a cabo, como es el caso del deporte. Así, una abdominoplastia, al acabar con el sobrante de piel tras una pérdida importante de peso, permite al paciente practicar deporte con más comodidad.

Recuperación del tono muscular y del abultamiento tras dar a luz: los rectos abdominales de una mujer embarazada se van separando conforme avanza el embarazo, hasta provocar un espacio entre los músculos del abdomen conocido como diastasis del recto abdominal. Esto provoca una pérdida del tono muscular, abultamiento en la zona de la barriga y más debilidad en la zona. Con esta intervención quirúrgica se consiguen dar solución a estos problemas, fortaleciendo el músculo abdominal y evitando que se produzcan hernias en la zona umbilical.

Resultados de por vida: este es uno de los grandes beneficios de esta operación estética, cuyos resultados pueden llegar a ser permanentes. No obstante, es preciso que se sigan todas las recomendaciones del cirujano y que se combine con un estilo de vida saludable.

¿Cuánto cuesta una abdominoplastia en España?

Los precios de esta intervención quirúrgica dependerán, en gran medida, del caso concreto de cada paciente y de la clínica estética o cirujano que lleve a cabo la operación. No obstante, lo habitual es que el precio de esta intervención estética en España se encuentre entre los 5000 y los 15 000 euros, siendo el precio medio para esta operación de unos 7000 euros.

Sin duda, la abdominoplastia es una intervención quirúrgica que cuenta con numerosos beneficios, sobre todo para las mujeres que han dado a luz. Por ello, cada vez son más las pacientes que deciden pasar por quirófano para mejorar o recuperar su abdomen.