El Salamanca UDS se agarra a la salvación con fuerza ante el Navalcarnero con milagro incluido en el añadido (1-0)

El Salamanca UDS ha pegado un puñetazo encima de la mesa ante el equipo más en forma y se ha enganchado a la salvación (1-0). Así, un solitario gol de Benito a pase de Manín le ha dado los tres puntos a los de María Hernández, que se colocan a cuatro de evitar el descenso a Tercera RFEF.

En lo que a la alineación respecta, María Hernández ha debido pensar aquello de 'lo que funcione, no lo toques' al repetir con el mismo once que la pasada semana contra el líder, un Unión Adarve con el que los suyos rascaron un empate importante. Así, 5-3-2 con Salcedo bajo palos; línea de cinco defensas con Gustavo y Ménendez como carrileros; Murua, Fer Romero y Arencibia han actuado como centrales; medio del campo para Amaro, Benito y Willy y dupla ofensiva para Manín y Ribeiro.

En el primer tiempo, las defensas han mandado en el 'templo', aunque a los locales se les ha visto con un 'puntito' más que otros días. Puede que los jugadores se hayan soltado la melena en busca de una oportunidad de oro para acercarse a la permanencia en Segunda RFEF. Mientras, más allá de tímidas llegadas que poco peligro han generado en ambas lados del tapete, Fer Romero ha protagonizado el susto de la jornada al tener que ser atendido por las asistencias médicas. Posteriormente, el zaguero no ha podido continuar por lesión en el segundo acto. 0-0 al descanso en un estadio que ha registrado una de sus mejores entradas del curso.

En la reanudación, poco ha tardado Benito en meterle el miedo en el cuerpo a Aitor con un centrochut muy lejano que se ha ido envenando, por lo que el portero ha tenido que meter la mano y desviar al córner. Se lo ha empezado a creer un Helmántico que pocos minutos después ha entrado en estado de euforia con el 1-0. Una buena triangulación ha terminado en una asistencia de Manín a un Benito que ha llegado a empujar el balón en boca de gol. Por fin. Alivio en la grada, movimiento en el banquillo con los cambios y malas noticias para Télles al ver su quinta amarilla. Sancionado para la semana siguiente en Avilés.

No obstante, los blanquinegros tenían por delante la compleja tarea de no dejarse puntos en una tarde clave para la no perder la categoría y han sufrido para ello. No iba a ser de otra forma a estas alturas de campeonato. Por ello, el Navalcarnero, en el 94', ha estrellado un balón en el palo. Milagro. 1-0. Por la mínima y no hace falta más. Sabe a gloria para cortar la mala racha de cuatro jornadas sin vencer.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Salcedo; Gustavo, Murua, Fer Romero (Kristian, min. 50), Arencibia, Menéndez (Luis Martínez, min. 78); Amaro, Benito, Willy (Télles, min. 45); Ribeiro (Uche, min. 78) y Manín (Juancho, min. 62).

Real Áviles: Aitor; Daniel H, David Uña (Fran Pérez, min. 78), Luis, Ontiveros (Navarro, min. 65); Daniel, David, Miguel Muñoz, Aitor Núñez (Expósito, min. 78); Raúl Beneit (Mendes, min. 65) y Rochina.

GOL: 1-0, min. 60: Benito.

ÁRBITRO: Pablo Asensio Pérez (colegio extremeño). Amarillas a Télles, Fer Romero: Luis, Ontiveros y David Uña.

ESTADIO: Helmántico.