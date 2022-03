Los de Armando Santos no atraviesan por su mejor momento del año y no han logrado sumar los tres puntos en casa ante un duro rival

El Monterrey no ha podido pasar del empate sin goles con el Atlético Mansillés (0-0) en Regional de Aficionados. Así, los de Armando Santos no atraviesan por su mejor momento del año y no han logrado sumar los tres puntos en casa ante un duro rival y que les aventaja en la tabla clasificatoria.