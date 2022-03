Así es Roman, el niño ucraniano huido de la guerra que ha conquistado a Salamanca, desde los ojos del Monterrey

Roman Helka es un niño ucraniano, de 17 años de edad, que ha vivido un calvario en el último mes por la invasión de Rusia a su país. Nacido en Chernivsti, lugar del que tuvo que irse por la guerra, actualmente se encuentra en Salamanca junto a su madre, de nombre Halyma, su abuela, llamada Artemisa, que lleva mucho tiempo viviendo en la ciudad, y Emi, su pareja.

Sin embargo, el periplo no fue nada sencillo, puesto que familares suyos han tenido que quedarse allí tras el llamamiento de Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, a todos los varones de entre 18 y 60 años para tomar las armas y combatir por su pueblo. Así, Roman se libró por los pelos, algo que no pudieron hacer sus hermanos Alexander y Andriy y su padre por encontrarse en dicha franja.

Después de cruzar la frontera y dejar atrás una vida entera, el adolescente llegó a la capital charra tras un viaje interminable de muchísimos kilómetros. A partir de ahí, el fútbol, una de sus pasiones, empezó a verse como una vía de escape en España para que se olvidase de todo después de que Vladímir Putin, el presidente de Rusia, decidiera bombardear su tierra.

Por ello, el Monterrey se enteró de su historia y decidió abrirle de par en par las puertas de su casa para que se sintiese como uno más mientras va aprendiendo español, dado que Roman se expresa en su lengua natal y en inglés. Todo ello sin dejar de lado su formación académica, puesto que estudia Informática... pero ahora de manera online.

De este modo, Pepe Crespo, el director deportivo, no titubeó ni un momento y cuenta cómo surgió todo: "Una de las entrenadoras que tenemos en el club, Laura (la hija de Emi), nos lo comunicó. Nos dijo que qué nos parecería que entrenase con nosotros para que estuviera entretenido y le dijimos que sí. Estamos todos muy contentos". Además, el miembro de la entidad amarilla añade que "teníamos que ayudarle, se lo planteé a la directiva y decidimos hacerlo sin dudar".

Por otro lado, él mismo destaca que "es un chico muy tímido, pero es entendible porque se encuentra en un ambiente y en un país que son nuevos. Tenemos también un compañero que vino de Colombia y el primer día habló en inglés con él para hacerme de traductor, aunque ahora todos los jóvenes se defienden con los idiomas", relata. Entre tanto, el caso de Roman cuenta con una peculiaridad a la hora de estar en un equipo u otro: "Fue al cadete B porque ahí está el hijo de la entrenadora (Laura) que nos comentó el tema. Lo hicimos porque no puede competir, ya que él es juvenil, y para que se sintiera arropado".

Mientras, el director deportivo destaca lo bien que se ha adaptado el ucraniano, dado que "el trato es muy bueno, excelente y sus compañeros han querido que estuviera bien, sin hacerle preguntas sobre la situación en Ucrania porque él ha dejado allí a su familia. Nuestro deseo es que disfrute. Los chavales se han portado fenómenal y Roman ha llegado a ir al campo del Navega a ver un partido del equipo. Está integrado y poco a poco va hablando más. Lo que necesitaba era seguir haciendo deporte y ojalá consigamos que no cambie".

Sobre el tema de la huida de su hogar, "no dice nada, es un chico muy reservado, sabemos la historia por Laura y por su abuela, pero nosotros no le hemos preguntado", señala el dirigente e incide en que "él había podido salir con su mamá, aunque sin su padre y sus hermanos". Por otro lado, Roman tiene previsto estar en Salamanca sin un tiempo definido a la espera de cómo termina el conflicto bélico y su familia "está pensando en escolarizarlo aquí porque se encuentra preparando los papeles de la residencia en España, pero ojalá mejore todo por allí".

No obstante, Pepe Crespo no es la única persona de la institución del Reina Sofía que se ha animado a hablar sobre el último 'fichaje'. Por su parte, Javier Vicente, el técnico, argumenta que "entrenar a Roman es algo bonito para que se pueda evadir del resto de cosas y se lo pase bien. Es una persona muy atenta y le echa muchas ganas entrenando. Es impresionante. Nosotros estamos encantados de que haya venido". Además, el preparador profundiza en que "es muy inteligente porque al principio explicaba algo en español y lo entendía, no sé cómo lo hacía. Nos comunicamos en inglés. Se está abriendo cada vez más, es amable y es una suerte que esté aquí".

Así, todo esto se extrapola a una plantilla en la que Iker Hernández, el hijo de Laura, la entrenadora, dice que "Román es muy agradable, tímido y le cuesta relacionarse por el idioma, pero se va soltando y está cada vez mejor. Yo lo conocí el segundo día que estuvo en España porque vive con mi abuelo (Emi) y estamos intentando que se sienta lo más a gusto posible". En definitiva, el hecho de que Roman se halle en la ciudad es una desgracia por la guerra, pero en el Monterrey ha encontrado un nuevo hogar.