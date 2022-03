Unionistas se juega gran parte del playoff contra el Rayo Majadahonda

Ramiro Mayor no estará disponible para Ayllón por lesión, mientras que Iago de Souza tampoco lo hará al pertenecer al club madrileño

Unionistas se jugará gran parte del playoff contra el Rayo Majadahonda (sábado, 17:00 horas). Así, los charros buscarán romper la mala racha, en el Cerro del Espino, tras encadenar cinco jornadas sin conocer la victoria al haber vivido un total de cuatro derrotas y un empate.

Por otro lado, Ramiro Mayor no estará disponible para Ayllón por lesión, mientras que Iago de Souza tampoco al pertenecer al club madrileño, dado que se encuentra cedido en la entidad del Reina Sofía desde enero. Por su parte, Óscar Cruz completará la lista.

Mientras, el nuevo técnico blanquinegro querrá estrenarse, aunque ha asegurado que "no es una final porque la semana que viene tenemos otro partido, aunque es importante. Sabemos que no valdría de nada ganar este si luego no hay una regularidad".

REMONTADA EN LA PRIMERA VUELTA

Unionistas ganó a su rival de este fin de semana en la primera vuelta tras darle la vuelta al marcador con un 2-1 que les metió en fase de ascenso. Salinas y De Miguel firmaron las dianas que significaron los tres puntos.